Le président Nguyen Xuan Phuc reçoit le vice-président du Nigéria

Le Vietnam attache toujours de l'importance à l'amitié et à la coopération multiforme avec le Nigéria, considérant le Nigéria comme l'un des partenaires prioritaires en Afrique, a affirmé le président Nguyen Xuan Phuc mercredi matin, 7 décembre, au palais présidentiel, lors d'une rencontre avec le vice-président nigérien Yemi Osinbajo en visite officielle au Vietnam.

Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et le vice-président nigérian Y. Osinbajo. Photo : VNA

Lors de la rencontre, le président Nguyen Xuan Phuc a salué la première visite du vice-président nigérian Y. Osinbajo au Vietnam, estimant que cette visite contribuerait à consolider et à créer un nouvel élan pour la bonne amitié et la coopération entre les deux pays.



Le dirigeant vietnamien a salué les réalisations obtenues par le Nigéria en matière de développement socio-économique, et son rôle régional et international croissant.



Le vice-président Y. Osinbajo a également félicité le Vietnam pour ses performances impressionnantes en matière de développement économique.

Le président Nguyen Xuan Phuc et le vice-président Y. Osinbajo ont apprécié les résultats de la coopération bilatérale obtenus ces derniers temps dans les domaines de la politique, de la diplomatie, du commerce, de l'investissement, de l'économie numérique et convenu de nombreuses mesures à booster la coopération bilatérale dans les temps à venir.



Les deux parties sont convenues d'intensifier les échanges de délégations, en particulier de délégations de haut niveau, de se coordonner et de se soutenir activement lors des forums multilatéraux, créant ainsi une prémisse solide pour la coopération dans d'autres domaines, en particulier l'économie.



Elles ont convenu d'intensifier la coopération commerciale en renforçant les activités de promotion, en créant des conditions favorables à l'accès au marché pour les produits clés de chaque pays, le Vietnam étant les produits agricoles, les produits aquatiques, les articles de consommation et, pour le Nigeria, les noix de cajou brutes, le bois et les produits du bois, la gaz de pétrole liquéfié.



Les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération en matière d'investissement, de créer des conditions favorables aux entreprises des deux parties à rechercher des opportunités et déployer des projets dans des domaines potentiels tels que l'exploration pétrolière, la production et la fourniture de services gaziers, les technologies de l'information…

En outre, le vice-président Y. Osinbajo a souligné que le Nigéria souhaite que les entreprises vietnamiennes favorisent les investissements sur le marché nigérian dans les domaines de la transformation des produits agricoles, de l'économie numérique, des télécommunications et les énergies renouvelables.



A cette occasion, le vice-président Y. Osinbajo a transmis l’invitation du président nigérien Muhammadu Buhari au président Nguyen Xuan Phuc à effectuer une visite officielle au Nigeria.