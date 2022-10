Le président Nguyen Xuan Phuc reçoit le procureur général de la Fédération de Russie

Le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc a reçu le 4 octobre le procureur général de la Fédération de Russie Igor Krasnov, en visite de travail au Vietnam.

Le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc (droite) et le procureur général de la Fédération de Russie Igor Krasnov. Photo : VNA



Il a déclaré que le Vietnam respectait et se souvenait toujours de la grande aide de l'ex-Union soviétique et de la Fédération de Russie aujourd'hui, et s'efforçait constamment de cultiver un partenariat stratégique intégral avec la Russie.

Le procureur général de la Fédération de Russie, Igor Krasnov, a souligné que la déclaration conjointe sur la vision du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie à l'horizon 2030 avait ouvert de nombreuses opportunités de coopération importantes entre les ministères, secteurs et localités des deux pays.

Il a précisé qu'au cours de cette visite au Vietnam, le Parquet populaire suprême du Vietnam et le Bureau du procureur général de la Fédération de Russie signeront un programme de coopération triennal de 2023 à 2025, ouvrant une nouvelle phase de coopération dans les domaines suivants : application des technologies de l'information ; échange d'expériences en matière de protection de l'environnement; coopération internationale en matière de recouvrement de biens ; coopération dans la lutte contre la traite des êtres humains, les délits fiscaux, la finance et les transactions en monnaie virtuelle.

Le Bureau du procureur général de la Fédération de Russie soutiendra le Vietnam dans la formation de fonctionnaires et de procureurs. Il enverra des experts à l'Université du Parquet de Hanoï pour partager des expériences dans la prévention de la cybercriminalité, la lutte contre la corruption, les actifs numériques, la monnaie virtuelle…

Nguyen Xuan Phuc a demandé aux deux parties de se concentrer sur la mise en œuvre flexible et efficace du programme de coopération en fonction de la nouvelle situation ; de continuer à promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux afin d'échanger et de partager des informations sur la situation de la criminalité.

Les deux parties doivent également renforcer leur coopération en matière de formation, de recyclage, de renforcement des capacités des fonctionnaires et des procureurs ; continuer à promouvoir l'application de formes nouvelles et appropriées de coopération.

Le président Nguyen Xuan Phuc a souligné que le Vietnam et la Russie avaient une grande confiance politique ; les relations de coopération se développent bien dans de nombreux domaines. Le commerce bilatéral s’est chiffré en 2021 plus de 7 milliards de dollars, en hausse annuelle de 40%.