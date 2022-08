Le président Nguyên Xuân Phuc reçoit le gouverneur de la préfecture japonaise de Gunma

Le président Nguyên Xuân Phuc a reçu le 4 août à Hanoï, le gouverneur de la préfecture japonaise de Gunma, Yamamato Ichita, en visite de travail au Vietnam.

Le président Nguyên Xuân Phuc (gauche) reçoit le gouverneur de la préfecture de Gunma, Yamamato Ichita. Photo: VNA

Le chef de l’Etat vietnamien s’est déclaré réjoui du développement vigoureux de la coopération entre le Vietnam et la préfecture de Gunma, notamment dans l’économie, l’investissement et l’échange entre les peuples… Avec près de 10.000 personnes, les Vietnamiens sont la deuxième plus grande communauté étrangère à Gunma.

Le président Nguyên Xuân Phuc a proposé au gouverneur Yamamato Ichita d’encourager des entreprises à Gunma à venir investir au Vietnam, notamment dans l’agriculture de haute technologie, l’industrie manufacturière, l’industrie auxiliaire, la technologie digitale, l’intelligente artificielle…

Il a également suggéré de promouvoir la coopération bilatérale dans la formation des ressources humaines.

Pour sa part, le gouverneur Yamamoto Ichita a déclaré qu’il ferait de son mieux pour cultiver les liens Vietnam-Japon et la coopération économique entre Gunma et les localités vietnamiennes.

Le gouverneur japonais a informé de l’ordre du jour de sa délégation qui se rendra à Da Nang et Hôi An (Centre) pour sonder les opportunites d'affaires dans des domaines entre ces localités.