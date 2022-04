Le président Nguyen Xuan Phuc reçoit la vice-présidente lao Pany Yathoto

Le président Nguyen Xuan Phuc a reçu le 26 avril Pany Yathotou, vice-présidente du Laos, en visite officielle au Vietnam.

Le dirigeant vietnamien a félicité le Laos pour ses réalisations importantes obtenues ces dernières années et a estimé que le peuple lao avaient mis en œuvre avec succès la Résolution du 11e Congrès du Parti et le Plan quinquennal de développement socio-économique, maîtrisé l’épidémie de COVID-19 et rétabli son économie.

Pany Yathotou a affirmé qu'elle continuerait à faire de son mieux, de concert avec les dirigeants vietnamiens, pour cultiver et consolider constamment l’amitié grandiose, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam.

Le président Nguyen Xuan Phuc a souligné que pour promouvoir et améliorer encore l'efficacité de la coopération bilatérale, les deux parties devaient continuer à coordonner et à mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau ; maintenir des échanges réguliers de délégations et des contacts de haut niveau ; faire de la coopération économique, commerciale et d'investissement un véritable pilier des relations entre les deux pays ; trouver des sources de capitaux, des orientations nouvelles et efficaces pour les projets de coopération, en particulier les projets d'infrastructures stratégiques ; tirer parti du système de ports maritimes et des 17 accords commerciaux de liberté que le Vietnam a signés.

Les deux pays doivent continuer à renforcer la coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, de l'éducation et de la formation, des soins de santé, des échanges entre les deux peuples, de la coopération décentralisée ; à se coordonner et à se soutenir lors des forums internationaux, en particulier le maintien de la solidarité et de la centralité de l'ASEAN, a ajouté le dirigeant vietnamien.

Les deux parties ont affirmé l’importance de "l'Année de solidarité et d'amitié Vietnam - Laos et Laos - Vietnam 2022" et ont convenu de bien se coordonner dans l'organisation des activités pour célébrer le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et le 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et de la signature du Traité d'amitié et de coopération entre le Vietnam et le Laos.