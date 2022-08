Le président Nguyen Xuan Phuc reçoit l'ancien ambassadeur spécial Vietnam-Japon, Sugi Ryotaro

Le président Nguyen Xuan Phuc a reçu dans l'après-midi du 19 août à Hanoï l’ancien ambassadeur spécial Vietnam-Japon, Sugi Ryotaro.

Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) reçoit l'ancien ambassadeur spécial Vietnam-Japon, Sugi Ryotaro. Photo: VNA



Le chef de l’Etat a déclaré apprécier les contributions de Sugi Ryotaro au développement des relations Vietnam - Japon au cours des 30 dernières années, en particulier à la promotion de la coopération culturelle et à l'organisation de grands programmes d'échange artistique, contribuant au développement du partenariat stratégique approfondi Vietnam - Japon.

L'ancien ambassadeur spécial Vietnam-Japon, qui est aujourd’hui conseiller du ministère de la Justice et du ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être du Japon, a exprimé son souhait de promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines de la santé publique et judiciaire.

Le président Nguyen Xuan Phuc a déclaré espérer que Sugi Ryotaro, fort de ses expériences sur le Vietnam, continuerait d'apporter des initiatives et activités pratiques à la promotion des relations bilatérales, au renforcement de l'amitié et de la compréhension mutuelle entre les deux peuples.

Saluant des propositions de l'ancien ambassadeur spécial Vietnam - Japon dans les domaines de la santé publique et de la garantie de la sécurité et de l'ordre, Nguyen Xuan Phuc a appelé à la promotion de la coordination entre les organes compétents des deux pays.