Le président Nguyên Xuân Phuc part pour la Thaïlande

Le président Nguyên Xuân Phuc, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang ont quitté, mercredi matin, 16 novembre, Hanoï pour effectuer une visite officielle en Thaïlande et participer à la 29e réunion des dirigeants économiques de l’APEC tenue à Bangkok, sur invitation du Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha.

Le président Nguyên Xuân Phuc et son épouse. Photo : VNA

Le président Nguyên Xuân Phuc se rend en Thaïlande et participe à la 29 réunion des dirigeants économiques de l’APEC à Bangkok, du 16 au 19 novembre, premier chef d’Etat vietnamien à se rendre en Thaïlande depuis la visite officielle du président Trân Duc Luong en 1998 et dix ans après celle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, en 2013.

La Thaïlande et le Vietnam sont les principaux partenaires économiques l’un de l’autre. Elle est le 8e investisseur étranger du Vietnam avec près de 700 projets totalisant plus de 13 milliards de dollars.

La Thaïlande est le plus grand partenaire commercial du Vietnam dans l’ASEAN avec les échanges d’environ 19 milliards de dollars en 2021 et 10,6 milliards de dollars au cours des six premiers mois de 2022. Les deux pays s’efforcent de porter leur commerce bilatéral à 25 milliards de dollars en 2025.

La participation du président Nguyên Xuân Phuc à la 29 réunion des dirigeants économiques de l’APEC manifeste le message d'un Vietnam qui s'intègre activement dans le monde de manière intégrale et profonde et promeut la diplomatie multilatérale, contribuant à développer la paix, la coopération et l'intégration économique dans la région, à promouvoir la position et l'image stables du pays, une croissance économique positive après la pandémie et à attirer des ressources pour le développement socio-économique national. - VNA/VI