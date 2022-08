Le président Nguyên Xuân Phuc fête la rentrée avec des enfants rendus orphelins par la pandémie

Le président de la République, Nguyên Xuân Phuc, a assisté vendredi, 26 août, à la cérémonie de rentrée des classes de l’école Hy Vong (Espoir) à Da Nang (Centre).

Situé dans la FPT city Da Nang et financé par le groupe FPT et le fonds Hy Vong, cet établissement accueille 200 élèves (école primaire, collège, lycée) qui ont perdu leurs parents à cause de la pandémie de Covid-19.

Le président Nguyên Xuân Phuc a présenté ses meilleurs vœux aux enseignants et aux élèves.

Il souhaite que les enseignants accompagnent les élèves vers la réussite et que ces derniers deviennent des citoyens heureux et impliqués dans le développement du pays.

Le 26 août également, la Foundation de Stature vietnamienne et le producteur laitier vietnamien TH ont annoncé qu'ils fourniraient aux élèves de l'école Hope 27.000 verres de lait au cours de l'année scolaire.

Selon le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, la pandémie de COVID-19 a fait perdre leurs parents à plus de 4.400 enfants. Parmi eux, 193 ont perdu les deux.