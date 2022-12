Le président Nguyen Xuan Phuc exhorte à s'unir pour préserver le Parc national de Cuc Phuong

Dans sa lettre de félicitations à l'occasion du 60e anniversaire du la naissance du Parc national de Cuc Phuong (1962 - 2022), le président Nguyen Xuan Phuc a appelé toute la société à s'unir afin de préserver et de promouvoir la valeur durable du Parc national de Cuc Phuong pour les générations futures.

Le président Nguyen Xuan Phuc a rappelé qu'il y avait 60 ans, le gouvernement avait rendu une décision reconnaissant la forêt de Cuc Phuong en tant que premier parc national du Vietnam, également l'un des premiers parcs nationaux du monde.

Depuis longtemps, le Parc national de Cuc Phuong est devenu une adresse fiable en matière de conservation de la biodiversité, et de conservation des ressources génétiques des espèces menacées et rares de la flore et de la faune en particulier. Cet endroit est aussi une "école au milieu de la forêt" de plusieurs générations d'élèves dans le pays ainsi que dans le monde. Il est considéré comme la "capitale de la conservation de la nature" du Vietnam.

En particulier, de 2019 à 2022, le parc national de Cuc Phuong a été honoré par les World Travel Awards en tant que premier Parc national d’Asie (Asia’s Leading National Park en anglais).

Le Parti et l'État ont remis l’Ordre de l'indépendance de première classe et d’autres distinctions nobles au Parc national de Cuc Phuong, a-t-il dit.

Le chef de l'État a fait grand cas du soutien actif et des contributions importantes du système politique à tous les niveaux et des provinces de Ninh Binh, Hoa Binh et Thanh Hoa, des chercheurs, des experts internationaux, des partenaires au développement, des bénévoles, et des millions de touristes à travers le monde pour la protection et le développement durable du "trésor" du Parc national de Cuc Phuong.

Le Parc national de Cuc Phuong, dans la province de Ninh Binh (Nord), est une forêt tropicale. Il s’étend sur plus 22.400 ha et abrite bon nombre d’espèces végétales (environ 2.200) et animales (une centaine d’espèces de reptiles et d’amphibiens, 135 mammifères, plus de 300 d’oiseaux, près de 2.000 une soixantaine d’espèces de poissons).

Certaines d’entre elles figurent dans le Livre Rouge du Vietnam, et de l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN).

Une espèce rare qui n’existe plus ailleurs dans le monde vit même à Cuc Phuong. Il s’agit des singes "Langur" (Trachypithecus delacouri). Voilà pourquoi le langur a été choisi comme son symbole.

Ce site porte un soin tout particulier à la préservation des espèces et des ressources naturelles, en plus de promouvoir des valeurs culturelles. Pour toutes ces raisons, il attire de nombreux touristes tant vietnamiens qu’étrangers.