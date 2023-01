Le président Nguyen Xuan Phuc et des Vietnamiens à l'étranger offrent de l'encens aux ancêtres

Samedi matin, le président Nguyen Xuan Phuc et des représentants des Vietnamiens à l’étranger participant au programme "Xuân Quê huong" (Printemps au pays natal) 2023 ont offert de l’encens dans la Cité impériale de Thang Long, à Hanoï.

Photo: VNA

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le président Nguyen Xuan Phuc et les représentants des plus de 5 millions de Vietnamiens vivant à l’étranger ont offert de l’encens à la mémoire des ancêtres, et de ceux qui ont construit et défendu le pays au cours des millénaires passés, et ont prié pour un climat propice, la paix du peuple, le développement et la prospérité du pays.

A l’occasion de Têt Tao Quân ou la fête des Génies du foyer (le 23e jour du 12e mois lunaire), ils ont également lâché des carpes selon la tradition de cette fête.