Le président Nguyên Xuân Phuc arrive à Jakarta pour sa visite d’Etat en Indonésie

À 17h40 le 21 décembre (heure vietnamienne), le président Nguyên Xuân Phuc et une haute délégation du Vietnam sont arrivés à l'aéroport de Soekarno Hatta à Jakarta, entamant leur visite d’Etat en Indonésie, sur invitationde son homologue indonésien Joko Widodo.

Le président Nguyên Xuân Phuc à l'aéroport de Soekarno Hatta à Jakarta. Photo : VNA

Il s’agit du premier voyage en Indonésie d’un haut dirigeant vietnamien après le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam et aussi du premier d’un président vietnamien au cours des neuf dernières années alors que les deux nations se préparent à célébrer le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique.



Le Vietnam et l’Indonésie ont établi des relations diplomatiques en 1955 et le partenariat stratégique en 2013. Les deux pays ont signé de nombreux accords de coopération dans divers domaines, y compris un programme d’action pour mettre en œuvre leur partenariat stratégique pour 2019-2023.



Actuellement, les deux pays ont quatre paires de provinces/villes jumelées, à savoir Hanoï et Jakarta, Ba Ria-Vung Tàu et Padang, Huê et Yogyakarta, et Soc Trang et Lampung.



L’Indonésie est actuellement le troisième partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN, tandis que le Vietnam est le quatrième partenaire commercial de l’Indonésie dans le bloc régional.



Leur commerce bilatéral a atteint 8,2 milliards de dollars en 2020 ; 11,5 milliards de dollars en 2021, dépassant pour la première fois l’objectif de 10 milliards de dollars fixé par les hauts dirigeants ; et 11,6 milliards de dollars au cours des dix premiers mois de 2022.

La visite d’Etat du président Nguyên Xuân Phuc est un événement important marquant une avancée dans les relations bilatérales et contribuant à développer le partenariat stratégique de manière de plus en plus pratique et efficace, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Ta Van Thông.

Selon l’agenda, pendant son séjour, le président Nguyên Xuân Phuc s'entretiendra avec son homologue indonésien Joko Widodo, assistera à la cérémonie de signature de certains documents de coopération. Il aura également des entrevues avec les dirigeants du Parlement indonésien. Il rendra visite au Secrétariat de l’ASEAN où il rencontrera le secrétaire général de l’Association et les représentants en chef des États membres et rencontrera le personnel de l'ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne en Indonésie et aura d’autres activités.