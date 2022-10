Le président Nguyen Xuan Phuc à la rentrée scolaire de l’Université nationale de Ho Chi Minh-Ville

Le président Nguyen Xuan Phuc a assisté le 13 octobre à la rentrée scolaire de l’Université nationale de Ho Chi Minh-Ville et eu un échange avec le personnel et les étudiants de cet établissement sur leur rôle pionnier dans l'innovation et la créativité.

Photo: VNA



Il a exprimé sa joie devant le fait que l'université était l'un des pionniers du Vietnam en matière d'innovation et de créativité avec une variété d'activités associées à la pratique, contribuant à la promotion de la talence et de l'intelligence des professeurs, étudiants, scientifiques.

Il a donc demandé à l'université de perfectionner le modèle universitaire avancé selon la tendance mondiale, de mettre à jour ses programmes de formation pour parvenir au niveau des universités en Asie. Il s'est déclaré convaincu que l'université figura dans le top des meilleures universités dans cette région.

Couvrant une superficie totale de 643,7 hectares, selon le modèle d'une zone universitaire urbaine moderne, l'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville est l'un des plus grands établissements d'enseignement du Vietnam, regroupant sept universités membres.

Doté d'un contingent de 30 professeurs, 305 professeurs associés et plus de 1.000 docteurs, l'université a formé plus de 80.000 étudiants, plus de 7.000 étudiants en master, plus de 1.000 docteurs dans divers domaines comme sciences naturelles, sciences sociales, ingénierie et technologie, gestion économique, droit, sciences de la santé, sciences agricoles...

Depuis 2019, l'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville maintient sa place dans le top 701-750, selon dans le classement mondial des universités QS (QS World University Rankings) parmi les 1.000 meilleures universités de 82 pays.