Le président Nguyen Xuan Phuc à la célébration des 50 ans de la victoire de Cam Doi

L’organisation du Parti et les habitants du district de Que Son, province de Quang Nam (Centre), ont organisé ce vendredi soir une cérémonie pour célébrer le 50e anniversaire de la victoire de Cam Doi (19 août 1972 - 19 août 2022), en présence du président Nguyen Xuan Phuc.

La victoire de Cam Doi a marqué le développement et la maturité des forces armées locales et du mouvement révolutionnaire du peuple de Que Son dans la guerre de résistance contre les agresseurs américains pour le salut national.

Après la guerre, l’organisation du Parti de Que Son a amené le peuple à stabiliser rapidement sa vie et à se lancer dans la reconstruction de la province. Le taux de croissance économique est élevé et reste stable au fil des ans. Dans les années 1975-1980, la proportion de l'agriculture dans l'économie locale représentait 90%. En 2021, elle a considérablement baissé à 15%. La valeur de production du district a atteint en 2021 près de 9.000 milliards de dongs ; le revenu par habitant, 40 millions de dongs. Six sur 11 communes répondent aux normes de la Nouvelle ruralité tandis que 36 des 38 écoles répondent aux normes nationales.

Vendredi après-midi, le président Nguyen Xuan Phuc et une délégation l’accompagnant sont allés offrir l'encens et fleurir le Président Ho Chi Minh et rendre hommage aux héros et martyrs au Mémorial des martyrs du district de Que Son.