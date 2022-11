Le président multiplie ses rencontres en marge de la 29e réunion des dirigeants de l’APEC

Le président Nguyên Xuân Phuc a participé à des réunions bilatérales avec les dirigeants de nombreuses économies membres de l’APEC lors de sa participation à la 29e réunion des dirigeants économiques de l’APEC, les 17 et 18 novembre à Bangkok, en Thaïlande.

Le président Nguyên Xuân Phuc et le président chilien Gabriel Boric Font, à Bangkok. Photo : VNA

Lors de leur rencontre, le président Nguyên Xuân Phuc et son homologue philippin Ferdinand Romualdez Marcos ont convenu de poursuivre les efforts visant à approfondir le partenariat stratégique entre les deux pays.

Le président Marcos a affirmé que les Philippines attachent toujours de l’importance au partenariat stratégique avec le Vietnam et a apprécié le soutien du Vietnam aux Philippines pour assurer la sécurité alimentaire.

Les deux dirigeants ont affirmé leur détermination à continuer à se coordonner étroitement pour promouvoir la solidarité et maintenir la centralité de l’ASEAN dans les questions de sécurité communes, y compris la Mer Orientale, et contribuer aux efforts visant à construire un environnement de paix, de sécurité et de développement dans la région et le monde.

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong, le président Nguyên Xuân Phuc a suggéré que les deux parties étudient l’établissement d’un partenariat dans l’économie numérique et l’économie verte comme point culminant de leur coopération dans les temps à venir.

Le chef de l’Etat vietnamien a invité le Premier ministre singapourien à se rendre au Vietnam pour discuter des mesures visant à approfondir le partenariat stratégique entre les deux pays.

Les deux parties ont convenu de se coordonner pour organiser des activités pratiques pour marquer le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques et le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique en 2023.

Le Premier ministre Lee Hsien Loong s’est mis d’accord avec les propositions du du président Nguyên Xuân Phuc, notant que le Vietnam est un partenaire important de Singapour dans la région.

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre sud-coréen Han Duck-soo, le président vietnamien a apprécié les progrès considérables de la coopération bilatérale et a proposé que les deux parties soutiennent et facilitent le rôle de la communauté vietnamienne en République de Corée et de la communauté sud-coréenne au Vietnam afin de renforcer les relations bilatérales.

Les deux dirigeants ont affirmé l’importance que les deux pays attachent à leur partenariat stratégique, le Vietnam considérant la République de Corée comme l’un des partenaires les plus importants et la République de Corée continuant de considérer le Vietnam comme son partenaire clé dans la région.

Le Premier ministre Han Duck-soo s’est engagé à continuer à coopérer étroitement avec le Vietnam sur les questions internationales et régionales d’intérêt commun et à se coordonner avec le Vietnam pour permettre au pays de remplir son rôle de coordinateur des relations ASEAN-République de Corée en 2022-2024.

Lors de sa rencontre avec le président chilien Gabriel Boric Font, le président Nguyên Xuân Phuc a affirmé la volonté du Vietnam de promouvoir ses relations avec le Chili. Il a invité le président chilien à se rendre au Vietnam et a proposé que les deux pays travaillent ensemble pour renforcer la coopération entre l’ASEAN et l’Alliance du Pacifique (AP) ainsi que dans d’autres forums multilatéraux.

Le président Gabriel Boric Font a présenté des propositions visant à promouvoir la coopération économique et commerciale bilatérale dans le cadre de l’Accord de libre-échange bilatéral ainsi que du CPTPP.

En rencontrant jeudi 17 novembre le Premier ministre australien Anthony Albanese, le président Nguyên Xuân Phuc a apprécié la décision du gouvernement australien d’augmenter l’APD au Vietnam de 18% à 92,8 millions de dollars australiens au cours de l’exercice 2022-2023.

Le chef du gouvernement australien a félicité le Vietnam pour son élection au Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour le mandat 2023-2025, se disant convaincu que le Vietnam continuera d’apporter une contribution substantielle et efficace au mécanisme grâce à son expérience du mandat précédent au sein du conseil.

Il a affirmé que l’Australie attache de l’importance au renforcement du partenariat stratégique avec le Vietnam et se coordonnera avec le Vietnam pour célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales en 2023.

Lors de leur rencontre, le président Nguyên Xuân Phuc et son homologue français Emmanuel Macron ont partagé le souhait d’approfondir davantage les relations Vietnam-France.

Le président vietnamien a proposé que les deux parties intensifient les contacts, les échanges et les visites, et discutent activement de la coopération dans les domaines maritime, du commerce du riz, de la sécurité énergétique, de la défense nationale et du soutien mutuel pour faire face aux catastrophes naturelles et aux épidémies.

Pour sa part, le président français a réitéré son respect pour le rôle et la position du Vietnam en Asie du Sud-Est et dans l’ASEAN. Il a souhaité que les deux pays favorisent la coopération dans tous les domaines en 2023, date à laquelle ils célébreront le 50e anniversaire des relations diplomatiques et le 10e anniversaire du partenariat stratégique France-Vietnam, notamment dans les énergies vertes, l’agriculture et la défense.

Le président Nguyên Xuân Phuc a invité le président français Emmanuel Macron à se rendre au Vietnam.

Le président vietnamien a également rencontré le Premier ministre canadien Justin Trudeau, tous deux exprimant leur satisfaction quant au fort développement du partenariat stratégique Vietnam-Canada. Les deux parties ont convenu d’augmenter les visites à tous les niveaux en vue du 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales en 2023.

Ils sont également parvenus à un consensus sur le renforcement de la coopération dans les domaines du changement climatique, de l’égalité des sexes et de la gestion des défis mondiaux tels que la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et la cybersécurité.

Le Premier ministre Justin Trudeau a invité le président Nguyên Xuân Phuc à effectuer une visite au Canada en 2023.

S’adressant à la vice-présidente péruvienne Dina Ercilia Boluarte Zegarra, le président vietnamien s’est félicité de la ratification par le Parlement péruvien du CPTPP, affirmant qu’il crée un cadre juridique favorable pour accroître le commerce bilatéral dans les années à venir.

La vice-présidente péruvienne a invité le président Nguyên Xuân Phuc à se rendre au Pérou et à assister à la réunion des dirigeants économiques de l’APEC en 2024. Elle a déclaré que le Pérou apprécie l’efficacité de la coopération en matière d’investissement entre le Vietnam et le Pérou et espère que les deux pays pourront optimiser des mécanismes tels que l’APEC, le CPTPP, l’ASEAN et le l’Alliance du Pacifique pour élever leurs relations à une nouvelle hauteur. – VNA/VI