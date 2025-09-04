Le président multiple ses rencontres lors des 80 ans de la victoire contre le fascisme

Le président vietnamien Luong Cuong et les dirigeants étrangers posent lors de la de la cérémonie du 80e anniversaire de la victoire des peuples du monde sur le fascisme, à Pékin, en Chine. Photo : VNA

Le président vietnamien Luong Cuong a eu mercredi 3 septembre des rencontres avec des dirigeants étrangers dans le cadre de la cérémonie du 80e anniversaire de la victoire des peuples du monde sur le fascisme, à Pékin, en Chine.



Ses rencontres – avec le roi du Cambodge Norodom Sihamoni, le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain et président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez, le secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée et président de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) Kim Jong-un, le président indonésien Prabowo Subianto, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, la présidente du Parlement national du Timor-Leste Maria Fernanda Lay, le président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh, le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, le président tadjik Emomali Rahmon, le président congolais Denis Sassou N’Guesso, et le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa - se sont déroulées dans une atmosphère chaleureuse et amicale.



Le chef de l’État vietnamien leur a transmis les salutations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm et d’autres dirigeants du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens; a affirmé que les réalisations du Vietnam n’auraient pas pu être obtenues sans le soutien et l’assistance des dirigeants et des peuples des pays amis et frères ; et a exprimé sa confiance que le Vietnam continueront de se tenir côte à côte avec eux pour la paix, la stabilité, le développement et la prospérité.



Les dirigeants étrangers ont félicité le Vietnam pour le 80e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre) ; ont affirmé attacher de l’importance aux relations d’amité avec le Vietnam ; et ont exprimé leur désir de promouvoir davantage la coopération dans tous les domaines avec le Vietnam.



Le roi du Cambodge Norodom Sihamoni a rappelé ses bons souvenirs de sa visite au Vietnam en novembre 2024, en remerciant le Parti, l’État et le peuple vietnamiens pour leur accueil chaleureux et attentionné. Il a prié le président vietnamien de transmettre ses salutations au secrétaire général Tô Lam, au Premier ministre Pham Minh Chinh, au président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân et à d’autres dirigeants et au peuple vietnamiens.



Le monarque a souligné la solidarité et le soutien mutuel au développement des deux pays en toutes circonstances, et a souhaité renforcer la solidarité et la coopération entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge, contribuant ainsi au maintien de la stabilité et à la promotion de la coopération dans chaque pays et dans la région.



Le premier secrétaire et président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez a exprimé sa joie d’avoir assisté au 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, le 2 septembre. Il a remercié le Vietnam pour son soutien matériel et spirituel constant à Cuba, et a espéré que les deux parties continueront à coordonner leurs efforts dans la mise en œuvre des contenus de coopération afin de renforcer et d’approndir la solidarité traditionnelle, l’amitié spéciale et la coopération globale entre les deux pays.



Le secrétaire général et président de la RPDC Kim Jong-un a évoqué ses bons souvenirs et impressions du pays et du peuple vietnamiens lors de sa visite il y a six ans ; il a affirmé que la RPDC attachait toujours de l’importance à ses relations avec le Vietnam. Les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir les échanges de délégations de haut niveau et à tous les niveaux, créant ainsi une base solide pour approfondir davantage la confiance politique et créer un nouvel élan pour les relations entre les deux partis, les deux pays et les deux peuples.



Le président indonésien Prabowo Subianto a convenu de bien se coordonner pour promouvoir la mise en œuvre des accords de haut niveau, créant ainsi un cadre pour la mise en œuvre du partenariat stratégique global Vietnam-Indonésie récemment établi lors de la visite d’État du secrétaire général Tô Lâm en mars 2025 ; et de préparer activement les activités vers le 70e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales.



Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, président tournant de l’ASEAN en 2025, a convenu avec le président Luong Cuong sur la mise en œuvre concrète et efficace du partenariat stratégique global Vietnam-Malaisie. Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les questions régionales et ont convenu de renforcer la coordination avec les pays membres afin de bâtir une ASEAN solidaire, unie et forte qui jouent un rôle central et contribue activement à la paix, à la stabilité et au développement dans la région.



La présidente du Parlement national du Timor-Leste Maria Fernanda Lay a remercié le président Luong Cuong pour ses félicitations au Timor-Leste, partageant le souhait de devenir officiellement le 11e pays membre de l’ASEAN, contribuant ainsi à la construction d’une communauté de l’ASEAN inclusive, cohésive et autonome.



Le président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh a hautement apprécié les résultats de la visite du secrétaire général Tô Lâm à la fin 2024, et a convenu d’œuvrer avec le Vietnam à la mise en œuvre des résultats importants de cette visite. Les deux parties se sont entendues pour continuer à promouvoir leurs relations dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’agriculture et du tourisme.



Le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev a pour sa part souhaité renforcer l’amitié traditionnelle entre les deux pays, en promouvant notamment les échanges de délégations à tous les niveaux et la coopération dans les domaines du commerce et de l’investissement, de l’énergie, du pétrole et du gaz, ainsi que de l’exploitation minière.



Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a convenu avec le président Luong Cuong de renforcer le partenariat stratégique nouvellement établi, en mettant en œuvre les résultats obtenus lors de la visite du secrétaire général Tô Lâm en Azerbaïdjan en mai dernier et en renforçant la coopération dans des domaines potentiels tels que l’éducation et la formation, la défense et la sécurité, la culture, les sports, le tourisme et la coopération décentralisée.



De son côté, le président tadjik Emomali Rahmon a affirmé attacher de l’importance aux relations traditionnelles et à la coopération avec le Vietnam, a exprimé son affection pour le peuple vietnamien héroïque et s’est déclaré prêt à se rendre au plus tôt au Vietnam. Il a espéré que les deux pays renforceront leur coopération mutuellement bénéfique, organiseront des forums de coopération commerciale, établir des vols directs entre les deux pays et faciliteront les déplacements de leurs citoyens.



Le président congolais Denis Sassou N’Guesso et le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa ont pour leur part convenu avec le président Luong Cuong de rendre plus approfondies et substantielles les relations d’amitié et de coopération avec les pays amis africains traditionnels, notamment le Congo et le Zimbabwe, et de se coordonner et à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux, notamment dans le cadre des Nations Unies, du Mouvement des non-alignés et du Groupe des 77.



Les rencontres du président Luong Cuong avec les dirigeants étrangers ont été des témoignages vivants de bonnes relations sans cesse étendues entre le Vietnam et les pays, notamment ses amis traditionnels, dans de nombreuses régions du monde, de l’Asie centrale à l’Europe et à l’Afrique. – VNA/VI