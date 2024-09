Le président mozambicain Filipe Jacinto Nyusi termine sa visite officielle au Vietnam

Le président mozambicain Filipe Jacinto Nyusi et secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président To Lam (droite). Photo: VNA

Le président mozambicain Filipe Jacinto Nyusi et son épouse ont quitté mercredi Hanoï, concluant leur visite officielle du 8 au 10 septembre au Vietnam, à l'invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président To Lam et de son épouse.

Au cours de son séjour, le président Filipe Jacinto Nyusi a rendu hommage au Président Ho Chi Minh dans son mausolée et a déposé une gerbe au monument aux héros et martyrs tombés dans la rue Bac Son à Hanoï.

Il a assisté à une cérémonie officielle d'accueil, s'est entretenu avec le secrétaire général du Parti et président To Lam et a assisté à la signature de documents de coopération clés. Il a également assisté à un banquet offert par le dirigeant suprême vietnamien et a tenu une réunion avec le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Les dirigeants vietnamiens ont chaleureusement accueilli le président mozambicain et la délégation l'accompagnant, exprimant leur confiance que cette visite créerait un nouvel élan pour la solidarité, la coopération et l'amitié traditionnelle entre les deux pays.

Le président Filipe Jacinto Nyusi a salué le développement vigoureux du Vietnam ainsi que sa position et sa réputation hautement estimées sur la scène internationale, attribuant ces réalisations à la direction avisée du PCV.

Il a présenté les sincères condoléances de l'État et du peuple mozambicains à la suite du décès du secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, un grand ami du peuple mozambicain. En outre, il a exprimé sa solidarité et sa sympathie avec le peuple vietnamien qui fait face aux conséquences du typhon Yagi.

Les dirigeants des deux pays ont engagé des discussions approfondies sur la situation actuelle dans leurs pays respectifs et ont discuté des orientations et des mesures spécifiques pour renforcer l'efficacité de la coopération bilatérale.

Le dirigeant mozambicain a visité et tenu des séances de travail avec l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh et l'opérateur de télécommunications militaire Viettel.

Lors de cette visite, Ngo Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Parti et président To Lam, et Isaura Ferrao Nyusi, épouse du président mozambicain Filipe Jacinto Nyusi, ont visité le Musée national des beaux-arts du Vietnam. -VNA/VI