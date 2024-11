Le président Luong Cuong visite l'ambassade et rencontre la communauté vietnamienne au Chili

Le président Luong Cuong rencontre la communauté vietnamienne au Chili. Photo : VNA

Dans la soirée du 9 novembre (heure locale), dans la capitale Santiago du Chili, le président Luong Cuong et une haute délégation vietnamienne, ont rendu visite à l’ambassade du Vietnam et rencontré son personnel et les représentants de la communauté vietnamienne vivante, travaillant et étudiant au Chili.

S'exprimant lors de la rencontre, l'ambassadeur vietnamien au Chili, Nguyen Viet Cuong, a exprimé sa gratitude au Parti et à l'État pour avoir toujours prêté attention à la vie des agences de représentation à l'étranger, en particulier celles dans les régions lointaines comme le Chili. Faisant rapport au président Luong Cuong sur la situation de la communauté, le diplomate a déclaré que même si la communauté vietnamienne vivant et travaillant au Chili n'était pas nombreuse, elle savait toujours promouvoir l'esprit de solidarité.

Il s'est engagé à déployer des efforts pour mener à bien les affaires étrangères, promouvoir la coopération en matière de défense, économique et commerciale entre les deux pays et édifier une agence représentative unie et cohésive, contribuant ainsi à promouvoir les relations de coopération et d’amitié entre le Vietnam et le Chili.

Le président Luong Cuong a salué et hautement apprécié les efforts et les réalisations obtenues par l'ambassade ainsi que de la communauté vietnamienne au Chili dans la mise en œuvre de la politique étrangère et des lignes directrices du Parti et de l’État, contribuant ainsi à continuer de développer les relations de coopération globale Vietnam-Chili.

Soulignant que le Parti et l'État se souciaient toujours et considéraient la communauté vietnamienne à l'étranger comme une partie inséparable, une ressource de la communauté nationale et un facteur important contribuant au renforcement des relations de coopération et d'amitié entre le Vietnam et les pays, le président a proposé que l'ambassade continue de promouvoir son rôle de pont pour promouvoir et approfondir les relations spéciales entre le Vietnam et le Chili.

L’ambassade doit également continuer à déployer de manière synchrone la diplomatie politique, la diplomatie économique, la diplomatie culturelle et le travail communautaire, avec la priorité donnée à la promotion du rôle de conseil, d'accompagnement et de soutien à la mise en œuvre des programmes et projets de coopération économique et commerciales entre les deux pays, a-t-il ajouté.

Le chef de l'État a également exprimé son souhait que l'ambassade soutienne rapidement les Vietnamiens dans le pays d'accueil ainsi que dans les autres régions chargées et que la communauté vietnamienne du Chili soit toujours unie, entretienne ses relations étroites, maintienne des contacts réguliers et participe activement aux activités de s’orienter vers le pays d’origine. - VNA/VI