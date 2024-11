Le président Luong Cuong visite et travaille avec Viettel Peru S.A.C

Le président vietnamien Luong Cuong (centre) lors de sa séance de travail avec avec Viettel Peru S.A.C (Bitel), à Lima. Photo : VNA

Le président Luong Cuong, à la tête d’une délégation de haut rang du Vietnam, a visité et travaillé avec Viettel Peru S.A.C (Bitel) – une coentreprise du Groupe de l’industrie militaire et des télécommunications Viettel (Viettel) dans le cadre de sa visite officielle dans le pays d’Amérique latine.



Faisant rapport au président sur la situation des opérations, le directeur général Pham Anh Duc a déclaré que Viettel Peru avec la marque Bitel a été créée en 2011 et a officiellement commencé ses activités en 2014 avec 100% du capital provenant de Viettel. Au cours des 10 dernières années, Bitel a connu un parcours plein de difficultés et de défis face aux obstacles, de la nature à la culture et à la langue en passant par la concurrence féroce sur le marché.



Bitel a contribué à populariser les services de télécommunications au Pérou en réduisant le prix unitaire actuel de 30 fois par rapport à la période précédente. Actuellement, Bitel est l’opérateur de réseau qui possède la plus grande infrastructure de réseau au Pérou et dispose d’un système de distribution à l’échelle nationale avec des sièges sociaux dans tous les États du Pérou.



Bitel est également l’opérateur de réseau qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des télécommunications péruvien, avec une croissance moyenne des revenus de 35% par an et atteignant 8,3 millions d’abonnés. Il est classé par l’autorité des télécommunications Osiptel comme l’opérateur de réseau offrant le meilleur service client. Bitel a également créé des emplois pour près de 3.000 travailleurs officiels et près de 23.000 travailleurs indirects.



Au cours des trois dernières années, le chiffre d’affaires moyen de l’entreprise a atteint 420 millions de dollars par an et son bénéfice a atteint 83 millions de dollars par an. En particulier en 2024, Bitel a continué à établir un nouveau sommet lorsque son bénéfice devrait atteindre 103 millions de dollars, en hausse de 38% par rapport à 2023. En plus des activités commerciales efficaces, les employés de Bitel sont toujours conscients et s’assignent des tâches politiques et diplomatiques, devenant un pont pour une coopération amicale et durable entre les deux États, gouvernements et peuples du Vietnam et du Pérou.



Lors de la séance de travail, le président Luong Cuong a exprimé sa joie et son émotion lors de sa rencontre avec les responsables, employés et ouvriers de Viettel au Pérou en tant qu’opérateur de réseau de télécommunications nommé Bitel, qui travaillent et font des affaires dans un pays à l’autre bout du monde de la Patrie.



En soulignant les difficultés et les défis auxquels Bitel a été confrontée, le chef de l’État a souligné que, sous la direction de la Commission militaire centrale, du ministère de la Défense, et régulièrement et directement, du comité du Parti et du conseil d’administration de Viettel, les officiers, employés et ouvriers de Bitel ont promu les qualités du «soldat de l’Oncle Hô», surmontant les difficultés et les défis pour trouver des moyens créatifs et différents de faire les choses, aidant Bitel à affirmer progressivement sa position et à se tenir fermement sur le marché de plus en plus «difficile» en Amérique latine.



Le succès de Bitel montre que le potentiel et l’intelligence du Vietnam peuvent parfaitement atteindre le monde, rivaliser à égalité sur les marchés internationaux. D’autre part, le succès de Bitel est le succès du Vietnam et la confiance du peuple péruvien en Bitel est sa confiance au Vietnam, a-t-il déclaré.



Le président Luong Cuong a souligné qu’en tant que Vietnamiens au Pérou, les officiers et les travailleurs de Bitel ne sont pas seulement des employés de Viettel mais aussi des «ambassadeurs» du Vietnam et donc chaque action, chaque travail et chaque effort collectif de Bitel ces derniers temps ont démontré la bravoure et l’esprit du Vietnam en général et de l’héroïque Armée populaire du Vietnam en particulier ; et ont profondément gravé dans les sentiments du peuple péruvien l’image d’un Vietnam amical, résilient et digne de confiance.



Le président Luong Cuong a souligné qu’il est nécessaire de se rappeler que chaque pas en avant de Bitel est un pas en avant pour le Vietnam sur la scène internationale, un témoignage de l’intelligence et de la volonté du peuple vietnamien, et une image d’un Vietnam moderne et dynamique plein d’aspirations.



Appréciant le dévouement inlassable des dirigeants et des employés de Bitel, il a affirmé que les réalisations que Bitel a obtenues au Pérou sont le résultat de la solidarité, des efforts et de la persévérance incessante de tous les employés dans un environnement nouveau et stimulant pour affirmer la position de Bitel et de Viettel.



Pour que Bitel maintienne son succès et continue de croître et de devenir plus forte, le chef de l’État a demandé à Bitel de continuer à maintenir une solidarité et une unité internes élevées et de prêter attention à la vie des employés pour promouvoir les ressources humaines internes comme prémisse de la croissance et du développement durable.



Parallèlement à cela, il a déclaré que Bitel doit être conscient qu’en plus de sa mission commerciale, elle est également un «pont» pour les relations de coopération entre le Vietnam et le Pérou, un partenaire important du Vietnam parmi les pays membres de l’APEC. Les responsables de Bitel en général et chaque officier, employé et ouvrier vietnamien en particulier doivent continuer à être un «ambassadeur» culturel et continuer à maintenir et à améliorer l’image noble des «soldats de l’Oncle Hô» au Pérou, contribuant ainsi à préserver, maintenir et développer les relations amicales et la coopération globale entre les deux pays et les deux peuples.



Le président Luong Cuong a demandé à Bitel de continuer à promouvoir ses réalisations, d’améliorer constamment la qualité de ses services et de maintenir la confiance du peuple péruvien. Il ne s’agit pas seulement d’une mission commerciale, mais aussi d’une responsabilité envers la communauté locale, et en particulier de respecter la loi et de gagner la confiance des autorités à tous les niveaux du Pérou. En même temps, Bitel doit comprendre et appliquer strictement les règlements du Parti, ainsi que les politiques et les lois de l’État et de l’Armée populaire du Vietnam. L’entreprise doit concurrencer sainement et légalement et faire des affaires avec gentillesse.



Il a affirmé que Bitel est la fierté du Vietnam et que chaque officier et employé ici est un ambassadeur, contribuant à construire l’image d’un pays amical, créatif et volontaire. Il est convaincu qu’avec l’esprit de patriotisme, de fierté nationale, de responsabilité et de mission envers la patrie, Bitel continuera à aller de l’avant et à progresser sur son parcours significatif actuel.



A cette occasion, le ministre de la Défense Phan Van Giang, au nom du Premier ministre, a remis un certificat de mérite à Viettel Pérou pour ses réalisations exceptionnelles dans la production et les affaires ainsi que pour son soutien au gouvernement péruvien pour stimuler le développement socioculturel et organiser avec succès des événements politiques importants. – VNA/VI