Le président Luong Cuong termine avec succès sa visite officielle au Pérou et sa participation à l'APEC 2024

Dans l'après-midi du 16 novembre (heure locale), le président Luong Cuong et la délégation vietnamienne de haut rang ont quitté Lima, terminant avec succès leur voyage d'affaires pour assister à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC et effectuer une visite officielle au Pérou.

Luong Cuong a assisté et prononcé des discours importants à la 31e réunion des dirigeants économiques de l’APEC ; au Sommet des affaires de l'APEC 2024 ; au Dialogue entre les dirigeants de l'APEC et les invités ; au déjeuner - dialogue entre les dirigeants de l'APEC et le Conseil consultatif des entreprises de l'APEC.

Il a formulé de nombreuses propositions stratégiques et révolutionnaires pour promouvoir davantage le rôle et la position de l'APEC dans la coopération et l'intégration économiques internationales et répondre aux défis auxquels est confrontée la communauté internationale en général et la région Asie-Pacifique en particulier. Les discours du président ont, une fois de plus, transmis un message fort sur un Vietnam entrant dans une nouvelle ère, ère d’ascension national, un Vietnam dynamique et innovant et devenu une destination de premier plan pour les investisseurs internationaux.

Le chef de l’État a eu une série de rencontres bilatérales avec de hauts dirigeants des économies de l'APEC tels que le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon, le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba. Il a aussi rencontré et discuté avec le secrétaire général du Parti et président chinois Xi Jinping, le président américain Joe Biden, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim ; le Premier ministre de Singapour, Lawrence Wong...

Le président vietnamien a effectué une visite officielle au Pérou à l'invitation de la présidente Dina Boluarte. Il s'agit de la première visite officielle du président vietnamien dans ce pays.

Il a eu des entretiens et des rencontres avec les hauts dirigeants péruviens qui ont affirmé attacher de l'importance au développement des relations d’amitié et de la coopération dans tous les aspects avec le Vietnam, souhaitant que les deux pays augmentent le partage de bonnes expériences en matière de gouvernance nationale et de mise en œuvre des politiques de développement socio-économique.

Luong Cuong s’est vu décerner la Grand-Croix de l'Ordre du Soleil du Pérou, remise par la présidente péruvienne Dina Boluarte.

La participation à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2024 et la visite officielle au Pérou du président Luong Cuong créent de nouvelles impulsions pour amener les relations de coopération multiformes Vietnam-Pérou dans une nouvelle phase de développement, plus dynamique et plus efficace et affirment aussi lle rôle et la position croissante du Vietnam en Asie-Pacifique et dans le monde. - VNA/VI