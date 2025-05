Le président Luong Cuong s’entretient avec son homologue hongrois Sulyok Tamas

Le président Luong Cuong (droite) et le président hongrois Sulyok Tamás. Photo. VNA

À l'invitation du président Luong Cuong, le président hongrois Sulyok Tamás et son épouse effectuent une visite officielle au Vietnam du 27 au 29 mai. À l'invitation du président Luong Cuong, le président hongrois Sulyok Tamás et son épouse effectuent une visite officielle au Vietnam du 27 au 29 mai.

Ce mercredi 28 mai à Hanoi, après la cérémonie d’accueil, les deux présidents vietnamien et hongrois se sont entretenus.

Le président Luong Cuong a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à la Hongrie, partenaire prioritaire et premier partenaire global du Vietnam en Europe centrale et orientale, et souhaitai la renforcer.

Il a félicité la Hongrie pour ses avancées en matière de développement socio-économique et d'intégration européenne ces dernières années, contribuant ainsi à renforcer sa position dans la région et dans le monde.

Le président Sulyok Tamás a hautement apprécié les grandes avancées du Vietnam dans l'oeuvre de Doi Moi (Renouveau) et son intégration internationale.

Il a affirmé que la Hongrie considérait toujours le Vietnam comme le partenaire le plus important en Asie du Sud-Est, souhaitant promouvoir la coopération avec le Vietnam dans tous les domaines.

Les deux présidents vietnamien et hongrois s'entretiennent à Hanoi. Photo: VNA

Les deux dirigeants se sont réjouis du développement positif des relations entre le Vietnam et la Hongrie dans de nombreux domaines, notamment depuis que les deux pays ont élevé leurs relations au niveau de partenariat global en 2018. L'économie demeurait un point fort des relations bilatérales, avec la valeur d'échanges comerciaux bilatéraux atteignant près d'un milliard de dollars en 2024.

La coopération dans d'autres domaines tels que l'éducation et la formation, l'environnement, la culture, le tourisme, la défense et la sécurité, les échanges interpersonnels, etc., continue d'obtenir de bons résultats.

Les deux dirigeants ont convenu de continuer à intensifier les contacts et les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier à haut niveau, afin de renforcer la confiance politique et la compréhension mutuelle, créant ainsi les bases de la promotion de la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Les deux parties ont affirmé que le commerce et l'investissement étaient des piliers importants des relations bilatérales, convenu de renforcer leur coopération en matière d'investissement dans les secteurs phares de la Hongrie, tels que les technologies de l'information, l'énergie, l'agriculture, l'industrie agroalimentaire, la santé et les produits pharmaceutiques, afin de faciliter l'accès au marché de l'ASEAN (plus de 650 millions d'habitants et un PIB de plus de 4 000 milliards de dollars) et au marché de l'UE, notamment en Europe centrale et orientale.

À cette occasion, le président Luong Cuong a remercié la Hongrie d'avoir été l'un des premiers pays de l'UE à ratifier l'accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA). Il a également exhorté la Hongrie de continuer à pousser les autres pays de l'UE ratifier bientôt cet accord, et de la Commission européenne (CE) supprimer prochainement leu « carton jaune » relatif à la pêche INN pour les exportations de produits aquatiques vietnamiens.

En ce qui concerne l'éducation et la formation, les deux parties ont estimé qu'il s'agissait d'un domaine de coopération traditionnel entre les deux pays ; convenu d'optimiser l'utilisation des 200 bourses accordées chaque année par la Hongrie aux étudiants vietnamiens, en privilégiant les formations dans des domaines actuellement très demandés au Vietnam, tels que la santé, l'industrie pharmaceutique, les technologies de l'information et de la communication, l'environnement et l'agriculture.

Les deux dirigeants ont également souligné de la nécessité de promouvoir une coopération efficace dans des domaines traditionnels tels que la défense et la sécurité, les sciences et technologies, l'agriculture, la médecine et la pharmacie, la culture, le tourisme et les échanges interpersonnels, tout en favorisant l'expansion de la coopération dans de nouveaux domaines tels que la transformation numérique, les technologies de l'information, l'environnement et la gestion des ressources en eau.

Les deux parties ont convenu de poursuivre leur étroite coordination et leur soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, notamment aux Nations Unies, afin de contribuer à la résolution conjointe des défis mondiaux.

Abordant des questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la question en Mer Orientale, le président hongrois a souligné que les deux pays partageaient de nombreuses similitudes en matière de politique étrangère et d'histoire nationale, et qu'ils étaient tous deux attachés à la paix et à la justice.

Les deux parties ont convenu que les différends et les conflits dans le monde doivent être résolus par des moyens pacifiques, sur la base des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et du droit international, en particulier de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation et d'aviation dans les régions et dans le monde, pour la coopération et la prospérité mondiales.

À cette occasion, le président Sulyok Tamás a invité le président Luong Cuong à se rendre en Hongrie. Cette invitation a été acceptée avec plaisir. -VNA/VI