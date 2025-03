Le président Luong Cuong s’entretient avec son homologue brésilien Lula à Hanoi

Le président Luong Cuong s’est entretenu le 28 mars avec le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, en visite d’État au Vietnam du 27 au 29 mars.



En accueillant son hôte brésilien, le dirigeant vietnamien a affirmé que ce voyage revêtait une importance capitale après la transformation des relations bilatérales en partenariat stratégique en novembre 2024, témoignant ainsi de l’amitié, de la coopération étroite et de la confiance mutuelle entre les deux pays. Il créera une dynamique pour dynamiser et concrétiser le nouveau cadre relationnel.



À l’approche du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, il a remercié personnellement le président Lula da Silva ainsi que le peuple brésilien pour leur soutien au Vietnam dans sa lutte de libération nationale, passée et présente, et dans la construction nationale actuelle.



Le dirigeant brésilien s’est dit ravi et ému de revenir au Vietnam après 17 ans. Il a sincèrement remercié le président Cuong, l’État et le peuple vietnamiens pour l’accueil chaleureux, respectueux et attentionné qu’ils ont réservé à la délégation brésilienne de haut niveau et à lui-même.



Il a exprimé son admiration pour l’histoire héroïque du Vietnam et a félicité l’État et le peuple vietnamiens pour leurs réalisations remarquables et globales dans le processus du « Doi Moi » (Renouveau), ainsi que pour la stature et le rôle croissants du pays sur la scène internationale.



Il a souligné que sa visite visait à réaffirmer l’engagement du Brésil à renforcer son partenariat stratégique avec le Vietnam, dans le cadre de sa politique plus large de renforcement des relations avec l’ASEAN et la région Asie-Pacifique.

Le président de l’État, Luong Cuong (à droite), et le président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, à Hanoï, le 28 mars. Photo : VNA

Dans un climat d’ouverture, de sincérité et de confiance mutuelle, MM. Cuong et Lula da Silva ont échangé des informations sur la situation socio-économique de leurs pays respectifs. Ils ont passé en revue et évalué les relations bilatérales de ces dernières années et convenu d’orientations et de mesures clés pour approfondir et renforcer le partenariat stratégique Vietnam-Brésil de manière plus concrète et efficace. Les deux dirigeants ont également discuté de questions régionales et internationales d’intérêt commun.



Ils se sont réjouis du solide développement des relations bilatérales, notamment de leur élévation au rang de partenariat stratégique en novembre 2024, témoignant de l’aboutissement de 35 ans de relations diplomatiques et d’une vision commune du développement futur.



Les présidents ont souligné l’importance de la signature et de la mise en œuvre du Plan d’action pour le partenariat stratégique Vietnam-Brésil, qui devrait être signé lors de cet échange diplomatique. Ils ont convenu de maintenir l’échange de visites de haut niveau, de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération existants pour promouvoir les orientations, les mesures et les objectifs convenus.



Dans un contexte économique mondial difficile, les deux parties ont constaté que les relations économiques et commerciales continuaient d’afficher une forte croissance, atteignant près de 8 milliards de dollars en 2024. Le Brésil maintient sa position de premier partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine, tandis que le Vietnam demeure un partenaire commercial majeur du Brésil au sein de l’ASEAN.



Dans cet esprit, les dirigeants ont demandé aux agences compétentes de renforcer les mesures facilitant le commerce et les investissements bilatéraux, tout en discutant de l’ouverture potentielle de négociations en vue d’un accord commercial préférentiel entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (MERCOSUR).



Le président Luong Cuong a remercié le gouvernement brésilien d’avoir reconnu le statut d’économie de marché du Vietnam et ses progrès en matière d’innovation économique et d’intégration internationale, affirmant que cette reconnaissance contribuait au renforcement des liens bilatéraux et soutenait l’objectif de porter le commerce bilatéral à 15 milliards de dollars d’ici 2030.



Les deux dirigeants ont convenu de charger des ministres de poursuivre les discussions et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à la concrétisation de cette importante décision.



Soulignant le vaste potentiel et les vastes possibilités de coopération, ils ont convenu de promouvoir davantage la collaboration dans des domaines clés d’intérêt commun, notamment la défense et la sécurité, les sciences et technologies, les énergies propres, l’éducation et la formation, la culture, les sports et les échanges interpersonnels.



Les deux parties se sont engagées à encourager la mise en œuvre de programmes de coopération sectoriels et à dynamiser les négociations et la signature d’accords de coopération afin de perfectionner le cadre juridique, facilitant ainsi la mise en œuvre du partenariat stratégique.

Les présidents vietnamien Luong Cuong et brésilien Luiz Inácio Lula da Silva Lula assistent à la signature et à la remise de plusieurs documents de coopération bilatérale entre les deux pays. Photo : VNA

Les dirigeants ont également discuté de questions internationales et régionales d’intérêt commun. Ils ont partagé leurs visions du développement national et exprimé leur soutien aux valeurs multilatérales et à la coopération pour un développement mutuel, ainsi qu’au renforcement du rôle des pays en développement dans les mécanismes de gouvernance mondiale.



Ils ont convenu de renforcer la coordination, la coopération et le soutien mutuel au sein des organisations internationales, des forums multilatéraux et des initiatives interrégionales. Tous deux ont affirmé leur engagement à soutenir et à défendre la position de résolution des différends internationaux par des mesures pacifiques fondées sur le respect du droit international et de la Charte des Nations Unies.



À l’issue des entretiens, le président brésilien a une nouvelle fois exprimé sa gratitude au président Luong Cuong, à l’État et au peuple vietnamiens pour leur accueil chaleureux. Soucieux de poursuivre le développement de relations bilatérales solides et efficaces, le président Lula da Silva a invité le président Cuong à effectuer une visite officielle au Brésil prochainement. Le président Cuong a accepté l’invitation avec plaisir.



Immédiatement après les entretiens, les deux dirigeants ont assisté à la signature et à la remise de plusieurs documents de coopération bilatérale. Parmi ceux-ci figurent un plan d’action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique, un accord sur les emplois générateurs de revenus pour les proches de diplomates, un accord gouvernemental sur l’échange et la protection des informations confidentielles, un protocole d’accord sur la création d’un groupe de travail chargé de promouvoir la coopération commerciale et industrielle entre le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et le ministère brésilien du Développement, de l’Industrie, du Commerce et des Services, ainsi qu’un autre protocole d’accord sur la coopération footballistique entre la Fédération vietnamienne de football et la Confédération brésilienne de football. - VNA/VI