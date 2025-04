Le président Luong Cuong s’entretient avec le dirigeant chinois Xi Jinping

Le 15 avril, au Palais présidentiel, le président de la République socialiste du Vietnam, Luong Cuong, a eu un entretien avec Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine.



Luong Cuong a souligné que le maintien des rencontres et échanges réguliers entre les plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays contribue non seulement à renforcer la confiance politique au plus haut niveau et à consolider l’amitié traditionnelle, mais aussi à orienter stratégiquement la coopération bilatérale.



Il a affirmé qu’en tant que « bon voisin, bon ami, bon camarade et bon partenaire » de la Chine, le Vietnam félicite sincèrement le Parti, l’État et le peuple chinois pour les réalisations globales, significatives et remarquables obtenues ces dernières années.



Xi Jinping a félicité le Vietnam à l’occasion de la célébration solennelle du 95e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV) et à l’approche des commémorations du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, ainsi que du 80e anniversaire de la Fête nationale.



Les deux dirigeants ont souligné que l’amitié traditionnelle entre les deux Partis et les deux pays constitue un patrimoine commun précieux des deux peuples, qu’il convient de préserver, de transmettre aux générations futures et de promouvoir sans cesse.



Luong Cuong a affirmé que le Parti et l’État du Vietnam considèrent de manière constante la consolidation et le développement des relations d’amitié et de coopération avec la Chine comme une exigence objective, un choix stratégique et une priorité de premier plan dans l’ensemble de sa politique étrangère fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix, l’amitié, la coopération et le développement, ainsi que sur la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures.



Soulignant que cette année marque le 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et qu’elle est également désignée comme l’Année des échanges humanistes Vietnam – Chine, Xi Jinping a estimé que le cadre des relations entre les deux pays, fondé sur l’amitié traditionnelle et la camaraderie fraternelle, s’est transformé en les efforts communs visant à construire ensemble une Communauté d’avenir partagé de portée stratégique, devenant un modèle de relations amicales, d’entraide et de solidarité.



Luong Cuong a formulé plusieurs propositions et grandes orientations pour approfondir la coopération bilatérale dans les temps à venir.



Premièrement, maintenir des échanges de haut niveau réguliers afin de renforcer la confiance mutuelle, partager les expériences de gouvernance et de développement national, et valoriser l’efficacité des mécanismes de coopération.



Deuxièmement, élever la coopération substantielle dans tous les domaines, en faisant de la coopération scientifique et technologique un nouveau pilier, un nouveau moteur et un nouveau point lumineux dans les relations bilatérales.



Troisièmement, mettre en œuvre avec succès l’Année des échanges humanistes Vietnam – Chine 2025, en intensifiant les échanges d’amitié entre les peuples pour consolider la base sociale des relations bilatérales.



Quatrièmement, renforcer les échanges et la coordination dans les forums internationaux et régionaux auxquels les deux pays sont membres, en se soutenant mutuellement pour rehausser leur rôle et leur position sur la scène internationale.



Cinquièmement, maîtriser et résoudre de manière satisfaisante les désaccords maritimes sur la base du respect des perceptions communes de haut niveau, conformément au droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), afin de maintenir un environnement de paix et de stabilité en Mer Orientale et dans la région.

Panorama de l'entretien. Photo: VNA



Xi Jinping a affirmé que le Parti et l’État chinois souhaitent et sont prêts à maintenir des échanges stratégiques de haut niveau avec le Vietnam ; approfondir la coopération sur les canaux de Parti, de gouvernement, d’armée et en matière d’application de la loi ; mettre en œuvre efficacement le plan de synergie entre l’initiative “la Ceinture et la Route” et le cadre “Deux corridors, une ceinture”.



La Chine est également disposée à promouvoir avec le Vietnam la coopération dans le domaine des infrastructures de transport, en particulier sur trois lignes ferroviaires reliant les deux pays, les zones de coopération économique transfrontalières et les postes frontaliers intelligents ; ainsi qu’à élargir les importations de produits vietnamiens de haute qualité.



Les deux parties peuvent renforcer leur coopération dans les secteurs émergents tels que le développement vert, la 5G, l’intelligence artificielle ; mettre en œuvre des échanges riches et variés entre les peuples, en mettant l’accent sur les jeunes générations ; réaliser de petits projets à fort impact social, à intensifier les échanges locaux, et coopérer dans les domaines de l’éducation, de la culture et du tourisme.



En outre, elles peuvent renforcer leur collaboration dans les cadres multilatéraux tels que l’APEC, l’ASEAN et la coopération Lancang – Mékong.



Le dirigeant chinois a également proposé que les deux parties mettent en œuvre efficacement les perceptions communes de haut niveau, gèrent de manière satisfaisante les désaccords et élargissent la coopération maritime.



À l’issue de l’entretien, Luong Cuong a présidé un banquet solennel en l’honneur de Xi Jinping et de la délégation de haut niveau de Chine.-VNA/VI