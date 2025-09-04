Le président Luong Cuong s'entretient avec le secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping

Le président Luong Cuong (gauche) et le secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping. Photo: VNA

Le président Luong Cuong s'est entretenu le 4 septembre avec le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, à l'occasion de sa participation à la célébration du 80e anniversaire de la victoire de la Guerre mondiale antifasciste et aux activités bilatérales à Pékin.

Le président Luong Cuong a félicité la Chine pour le succès des célébrations du 80e anniversaire et du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS). Il a également remercié le secrétaire général et le président Xi Jinping pour ses félicitations et l'envoi d'une délégation de haut niveau conduite par Zhao Leji, président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, afin d'assister à la cérémonie marquant le 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du Vietnam, ainsi que pour l'envoi d'un contingent militaire au défilé.

Xi Jinping a félicité le Vietnam pour l'organisation réussie des célébrations du 80e anniversaire de la Fête nationale. Il a souligné la nécessité pour les deux pays de renforcer leur coopération stratégique, de défendre l'équité et la justice internationales, et de créer la stabilité et une dynamique positive pour la paix et le développement dans la région et dans le monde.

Félicitant la Chine pour ses importants progrès en matière de développement ces derniers temps, le dirigeant vietnamien s'est déclaré convaincu que, sous la direction du PCC, le peuple chinois poursuivrait son développement et deviendrait une puissance socialiste moderne, contribuant de plus en plus à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Le président Luong Cuong a affirmé que le Parti et l'État vietnamiens considèrent toujours la consolidation et le développement des relations Vietnam-Chine comme une nécessité objective, un choix stratégique et une priorité absolue de la politique étrangère du Vietnam.

Le dirigeant chinois a réitéré le soutien de la Chine au Vietnam dans sa quête du socialisme, en adéquation avec ses conditions nationales, ainsi que dans l'organisation du 14e Congrès national du Parti.

Les deux parties se sont réjouies de l'évolution des relations bilatérales, notamment suite aux visites mutuelles du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm et du secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping en 2024 et 2025.

Les deux parties ont eu des discussions approfondies sur les orientations et les principales mesures visant à approfondir le partenariat de coopération stratégique global et à bâtir une communauté d'avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique.

Le président Luong Cuong a proposé d'intensifier les échanges à tous les niveaux, notamment dans des secteurs clés tels que la diplomatie, la défense et la sécurité. Il a appelé à une plus grande efficacité des échanges de recherche théorique, à une coopération pratique renforcée dans des domaines clés tels que la science et la technologie, l'innovation, la formation de ressources humaines de haute qualité et à l'accélération de la connectivité stratégique des transports, notamment ferroviaire. Il a également souligné la nécessité de renforcer les investissements de qualité et de promouvoir un développement équilibré et durable de la coopération économique, commerciale, éducative et touristique entre les deux pays.

Luong Cuong a demandé aux deux parties de s'efforcer de créer des conditions favorables à l'essor des relations bilatérales, qui progressent fructueusement, de renforcer la communication sur l'amitié entre les deux pays et d'intensifier les échanges entre les peuples afin que leurs peuples, en particulier les jeunes générations, puissent mieux comprendre l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Chine.

Panorama de l'entretien. Photo: VNA

Concernant les questions maritimes, le chef de l'État vietnamien a souligné la nécessité pour les deux parties de mieux maîtriser et gérer leurs différends et de respecter leurs intérêts légitimes et légaux respectifs, conformément au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982).

Appréciant hautement les propositions de coopération de son invité, le dirigeant chinois a convenu de promouvoir les échanges de haut niveau et à tous les niveaux, d'intensifier le partage d'expériences en matière de construction du Parti et de gouvernance nationale, et d'organiser efficacement les réunions du Comité directeur pour la coopération bilatérale et du mécanisme de dialogue stratégique 3+3.

Soulignant l'importance d'une coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays, il a suggéré aux deux parties d'organiser prochainement la première réunion du Comité mixte de coopération ferroviaire, de renforcer la coopération dans les domaines émergents, de poursuivre la mise en œuvre adéquate des activités de l'Année des échanges humanistes Vietnam-Chine 2025 pour célébrer le 75e anniversaire des relations diplomatiques, et de mettre en œuvre efficacement les projets d'aide humanitaire, apportant ainsi des avantages concrets aux peuples des deux pays.

En outre, les deux dirigeants ont échangé leurs points de vue sur un certain nombre de questions internationales et régionales d'intérêt commun, convenant de maintenir la coordination et la coopération au sein des forums multilatéraux et de promouvoir la paix, la coopération et le développement dans la région et le monde. -VNA/VI