Le président Luong Cuong rend visite aux anciens dirigeants de l'Etat et du Parti à l'occasion du Têt

Le président Luong Cuong rencontre des proches du président du Conseil des affaires d'État, Vo Chi Cong. Photo : VNA

Le président de la République, Luong Cuong, a rendu visite aux anciens présidents de la République, Nguyen Minh Triet et Truong Tan Sang, et a présenté ses condoléances aux familles de plusieurs anciens dirigeants du Parti et de l'État à Hô Chi Minh-Ville le 28 janvier, à la veille du Nouvel An lunaire (Têt).S'adressant aux anciens dirigeants pour les informer des principales réalisations du pays au cours de l'année écoulée et du succès du 14e Congrès national du Parti, le président Luong Cuong a déclaré que le Congrès avait défini les orientations et les politiques de développement national pour les années à venir, incitant l'ensemble du Parti, le peuple et les forces armées à œuvrer à la réalisation des deux objectifs du centenaire et à faire entrer le pays dans une nouvelle ère de prospérité, de civilisation et de développement florissant.