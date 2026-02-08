Le président Luong Cuong rend hommage aux ancêtres avec les Vietnamiens d’outre-mer à Hanoï

Le matin du 8 février (soit le 20e jour du dernier mois lunaire), le président de la République Luong Cuong et son épouse, accompagnés de représentants de ministères et organismes centraux, de la ville de Hanoï ainsi que de 100 Vietnamiens d’outre-mer éminents, ont accompli une cérémonie d’offrande d’encens au monument du roi Ly Thai To et au temple Ngoc Son.

Cette activité s’inscrivait dans le cadre du programme « Xuan Que Huong 2026 » (Printemps du Pays natal), organisé annuellement par le Comité d’État chargé des Vietnamiens à l’étranger, relevant du ministère des Affaires étrangères, en coordination avec le Comité populaire de la ville de Hanoï, afin de diffuser le message de la grande union nationale, dont la communauté vietnamienne à l’étranger constitue une partie indissociable et un soutien constant de la Patrie.

Le président Luong Cuong et les délégués devant la statue du roi Ly Thai To. Photo: VNA

Le président de la République, son épouse et les délégués ont solennellement offert de l’encens en hommage au roi Ly Thai To ainsi qu’aux ancêtres et prédécesseurs qui ont fondé et défendu Thang Long – Hanoï, cité millénaire de civilisation, ainsi que la nation.

Par la suite, le président de la République, son épouse et les délégués des Vietnamiens d’outre-mer ont participé à une activité de lâcher de carpes dans le lac Hoan Kiem.

Le président Luong Cuong et son épouse lâchent des carpes dans le lac Hoan Kiem. Photo: VNA

Dans une atmosphère chaleureuse et joyeuse, à l’occasion des célébrations du Parti et du Nouvel An, le président de la République Luong Cuong et son épouse ont échangé avec les Vietnamiens d’outre-mer sur leur vie et leur travail, remercié la communauté vietnamienne du monde entier pour son attachement constant à la Patrie, et adressé leurs vœux de santé, de prospérité et de succès pour la nouvelle année.

Auparavant, la délégation de Vietnamiens d’outre-mer éminents est allée rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée, avant de déposer une gerbe de fleurs au Mémorial des Héros morts pour la Patrie, situé dans la rue Bac Son, à Hanoï.

Selon le programme, dans la soirée du même jour, le président de la République Luong Cuong adressera ses vœux du Têt aux Vietnamiens d’outre-mer et donnera le coup d’envoi des festivités printanières en battant le tambour inaugural, lors du programme d’échanges artistiques Xuan Que Huong 2026, organisé au Centre national des conférences.

Placée sous le thème « Aspiration du Vietnam : Paix et Prospérité », l’édition 2026 du programme Xuan Que Huong se déroule du 6 au 9 février à Hanoï et Ninh Binh, avec la participation d’environ 1.500 Vietnamiens d’outre-mer. -VNA/VI