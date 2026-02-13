Le président Luong Cuong rend hommage au Président Hô Chi Minh à la Maison 67

À l’occasion du 96ᵉ anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février) et à l’approche du Nouvel An lunaire du Ch(Têt) 2026, le président de la République, Luong Cuong, a rendu hommage au Président Hô Chi Minh, ce vendredi matin 13 février, à la Maison 67, située au sein du site historique commémoratif du Président Hô Chi Minh, dans l’enceinte du Palais présidentiel.

Le président est accompagné d'une délégation composée notamment de la secrétaire du Comité central du Parti, Vo Thi Anh Xuân, vice-présidente. Ils ont solennellement déposé des gerbes de fleurs et offert de l’encens en mémoire du leader bien-aimé du peuple vietnamien, avant de visiter l’espace d’exposition des objets personnels du Président Hô Chi Minh, ainsi que l’étang aux poissons et le jardin qui lui sont liés.

Le président Luong Cuong a souligné que, plus d’un demi-siècle après sa disparition, l’héritage du Président Hô Chi Minh demeure profondément présent dans ce lieu. Les vestiges, documents et objets qui y sont conservés constituent les témoignages les plus vivants et authentiques, reflétant la vie, la carrière, la pensée, la morale et le style de vie du dirigeant.

Le président Luong Cuong offre de l’encens en mémoire du leader bien-aimé du peuple vietnamien. Photo: VNA

Il a appelé les cadres et le personnel du site à poursuivre leurs efforts pour préserver, conserver et valoriser les biens patrimoniaux du complexe ainsi que les ouvrages du Palais présidentiel, afin que les visiteurs nationaux et internationaux puissent toujours ressentir, lors de leur visite, la présence symbolique et constante du Président Hô Chi Minh.

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer les missions d’éducation, de présentation et de diffusion des valeurs culturelles et historiques du site.

La Maison 67, où le Président Ho Chi Minh vécut et travailla durant les dernières années de sa vie, conserve de nombreux souvenirs et documents précieux. En 2025, le site historique commémoratif du Président Hô Chi Minh, situé au sein du Palais présidentiel, a accueilli près de 2,6 millions de visiteurs vietnamiens et internationaux venus pour des visites ou des activités de recherche. VNA/VI