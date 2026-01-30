Le président Luong Cuong rend hommage à des dirigeants disparus du Parti et de l'État

Le président Luong Cuong offre de l'encens à l'ancien chef de l'État Tran Duc Luong. Photo: VNA

À l'approche du Nouvel An lunaire et du 96e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV), le président de la République, Luong Cuong, est allé le 30 janvier offrir de l’encens en hommage à des secrétaires généraux disparus, Nguyen Phu Trong et Le Kha Phieu ainsi qu'à des chefs de l’État disparus Tran Duc Luong et Tran Dai Quang.



Devant l'autel de Le Kha Phieu, le président Luong Cuong a salué ses contributions majeures au service du Parti, de l'État, de l'armée et du peuple. Il a rappelé que ce dirigeant a toujours fait preuve d'exemplarité et a œuvré pour l'unité nationale en plaçant les intérêts de la Patrie au-dessus de tout.

Le président Luong Cuong rend visite à l'épouse de l'ancien secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong. Photo: VNA

En rendant hommage à Nguyen Phu Trong, le chef de l’État a exprimé sa profonde gratitude envers un dirigeant exceptionnel. Il a décrit l'ancien secrétaire général comme un modèle de dévouement total à la cause révolutionnaire et au développement du pays, ayant travaillé avec une volonté inébranlable jusqu'à son dernier souffle.



Le président Luong Cuong a également rendu hommage à Tran Duc Luong, soulignant son rôle crucial dans l'édification de l'économie de marché à orientation socialiste. Son travail a permis l'ouverture diplomatique et l'intégration internationale du Vietnam, renforçant ainsi la position du pays sur la scène mondiale.

Enfin, le chef de l'État a salué la mémoire de Tran Dai Quang, soulignant son sens des responsabilités et son engagement pour la défense nationale et la sécurité. Ses efforts ont activement contribué au processus de renouveau et à la stabilité politique et sociale du pays.



Lors de ces visites, le président Luong Cuong a adressé ses vœux de santé et de bonheur aux proches de ces illustres dirigeants. Il les a encouragés à perpétuer la tradition familiale révolutionnaire et à continuer de contribuer à l'édification nationale. -VNA/VI