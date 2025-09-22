Le président Luong Cuong rencontre une dirigeante de Boeing

Le président de la République, Luong Cuong, et Stephanie Pope, présidente-directrice générale de Boeing Commercial Airplanes. Photo: VNA



Dans le cadre de ses activités bilatérales à Seattle, le président de la République, Luong Cuong, a rencontré le 21 septembre (heure locale) Stephanie Pope, présidente-directrice générale de Boeing Commercial Airplanes.

Stephanie Pope a souhaité la bienvenue au président et à la délégation vietnamienne, en considérant cette rencontre comme une preuve du renforcement continu de la coopération entre les États-Unis et le Vietnam.

Elle a affirmé que Boeing continuerait à travailler avec les compagnies aériennes vietnamiennes afin de concrétiser les accords conclus, tout en soulignant que le Vietnam exploitait actuellement 17 avions Boeing avec Vietnam Airlines et que Vietjet avait signé un contrat portant sur plus de 200 appareils, dont les premiers seraient livrés à cette occasion.

Le président a souligné que les relations Vietnam–États-Unis se développaient vigoureusement, en particulier depuis l’élévation de leurs relations au rang de partenariat stratégique global en 2023, et que le Vietnam constituerait un marché prometteur pour les avions modernes de Boeing.

Il a salué la coopération et le soutien de Boeing, se réjouissant de la livraison de nouveaux appareils aux partenaires vietnamiens, et a demandé à Boeing de veiller à respecter le calendrier convenu pour les commandes déjà signées.

Le président a proposé que Boeing étudie l’investissement dans des usines de production de composants ainsi que la construction d’un centre régional de maintenance d’aéronefs pour le Vietnam et, plus largement, l’Asie du Sud-Est, tout en facilitant l’intégration progressive des entreprises vietnamiennes dans la chaîne d’approvisionnement mondiale de Boeing.

Enfin, le président a affirmé que le Vietnam créerait toutes les conditions favorables, dans le respect de la loi, afin que les investisseurs américains, dont Boeing, puissent développer leurs activités de manière efficace et durable dans le pays.-VNA/VI