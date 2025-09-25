Le président Luong Cuong rencontre les personnels diplomatiques et la communauté vietnamienne aux États-Unis

Le président Luong Cuong, son épouse et la délégation vietnamienne de haut rang ont rendu visite, le 24 septembre (heure locale) à New York, au siège de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU. Photo : VNA

En marge de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies et de ses activités bilatérales aux États-Unis, le président Luong Cuong, son épouse et la délégation vietnamienne de haut rang ont rendu visite, le 24 septembre (heure locale) à New York, au siège de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU.

Ils y ont eu un échange chaleureux avec les cadres et employés des représentations diplomatiques vietnamiennes ainsi qu’avec des représentants de la communauté vietnamienne aux États-Unis.

À cette occasion, l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung, a présenté un rapport sur l’évolution des relations bilatérales et les activités des missions diplomatiques. L’ambassadeur Đo Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a fait état de la coopération Vietnam–ONU. Les consuls généraux Hoang Anh Tuan à San Francisco) et Hoang Thuy Duong à Houston ont pour leur part évoqué la diplomatie technologique et le travail auprès de la diaspora vietnamienne.

Le chef de l’État a salué la préparation et la coordination des missions diplomatiques pour son voyage d’affaires aux États-Unis.

Il a souligné que les États-Unis constituaient un partenaire stratégique majeur du Vietnam et que New York était un centre clé de ses activités multilatérales, notamment au sein des Nations unies. Il a relevé les progrès notables du partenariat stratégique global Vietnam–États-Unis ainsi que les résultats substantiels obtenus dans la coopération Vietnam–ONU.

Le chef de l’État a affirmé que le prestige et la position du Vietnam s’étaient renforcés sur la scène internationale, comme en témoignent ses nombreuses élections à des organes importants de l’ONU – les succès auxquels contribuent à la fois le travail des diplomates et l’appui de la diaspora.

Insistant sur le rôle essentiel des Vietnamiens de l’étranger, qu’il a qualifiés de « partie intégrante et inséparable du bloc de grande union nationale », il a salué les efforts de la communauté vietnamienne aux États-Unis pour s’intégrer à la société d’accueil tout en préservant la culture et les traditions, et en gardant des liens étroits avec la Patrie.

Le président Luong Cuong prend la parole lors de la rencontre. Photo : VNA

Il a exprimé le souhait que cette communauté poursuive ses contributions, qu’il s’agisse d’investissements, de compétences, de savoir-faire ou de préservation de la langue et de la culture vietnamiennes, et qu’elle continue à jouer un rôle de passerelle dans le renforcement du partenariat stratégique global Vietnam–États-Unis.

Le président a également félicité le personnel des représentations pour son travail diplomatique et communautaire, et leur a demandé de poursuivre leurs efforts en matière de recherche, de conseil stratégique et de soutien à la diaspora. - VNA/VI