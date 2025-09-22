Le président Luong Cuong rencontre le vice-gouverneur de l’État de Washington

Le président de la République, Luong Cuong, et le vice-gouverneur de l’État de Washington, Denny Heck. Photo: VNA

À l’occasion de sa participation au débat général de haut niveau de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies, et de ses activités bilatérales aux États-Unis, le président de la République, Luong Cuong, a rencontré à Seattle le vice-gouverneur de l’État de Washington, Denny Heck.

Le président a affirmé que l’un des objectifs de son voyage était de promouvoir et d’approfondir encore davantage le partenariat stratégique global entre le Vietnam et les États-Unis. Il a souligné que le Vietnam considérait les États-Unis comme l’un de ses partenaires les plus importants et l’État de Washington comme un partenaire local clé, l’un des centres économiques et commerciaux majeurs des États-Unis. Il a salué les résultats de coopération substantiels enregistrés dans les domaines du commerce, de l’éducation, de l’aviation et de l’énergie.

Il a proposé de maintenir la dynamique de coopération en multipliant les échanges de délégations, en facilitant le commerce et l’investissement, et en renforçant la coopération dans les sciences et technologies, l’intelligence artificielle, la logistique, les énergies propres, les ports en eau profonde ainsi que les relations entre l’État de Washington et Hô Chi Minh-Ville.

Le président a rappelé que l’État de Washington abritait une importante communauté d’origine vietnamienne, et a demandé aux autorités locales d’accorder leur soutien afin que cette communauté puisse continuer à se développer et à contribuer au rapprochement entre les deux pays.

Pour sa part, le vice-gouverneur Denny Heck a félicité le Vietnam pour ses réalisations socio-économiques. Il a affirmé que son État considérait le Vietnam comme un partenaire prioritaire dans la région et s’est dit prêt à promouvoir le commerce et l’investissement bilatéraux, à renforcer la coopération dans les chaînes d’approvisionnement, la logistique verte, le développement des ressources humaines et l’innovation.

Il a salué la coopération fructueuse entre les entreprises des deux pays, notamment dans le domaine aéronautique, en soulignant la livraison par Boeing d’un appareil 737 Max à la compagnie Vietjet, un jalon important qui contribue à promouvoir l’harmonie des échanges commerciaux et à créer des milliers d’emplois pour les habitants de l’État, tout en confirmant le rôle croissant des entreprises vietnamiennes sur la scène internationale.

Le vice-gouverneur a également apprécié la contribution de la communauté vietnamienne au développement économique de l’État et a promis de créer un environnement favorable à sa vie, à ses études et à ses activités professionnelles, tout en encourageant les échanges culturels et éducatifs, l’entrepreneuriat et les connexions entre Washington et le Vietnam.

À cette occasion, le président Luong Cuong a invité les dirigeants de l’État de Washington à effectuer prochainement une visite au Vietnam afin de renforcer les relations bilatérales.-VNA/VI