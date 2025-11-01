Le président Luong Cuong rencontre le dirigeant chinois Xi Jinping

Le président vietnamien Luong Cuong (gauche) et le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping. Photo: APEC 2025 KOREA & Yonhap News

Dans le cadre de sa participation à la Réunion des dirigeants économiques de l’APEC 2025, en République de Corée, Dans le cadre de sa participation à la Réunion des dirigeants économiques de l’APEC 2025, en République de Corée, le président vietnamien Luong Cuong a rencontré, le vendredi 31 octobre, le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping.

Les deux dirigeants ont salué les progrès positifs enregistrés dans les relations bilatérales entre les deux Partis et les deux pays au cours de la période récente. Ils ont convenu de continuer à intensifier les échanges et les contacts à tous les niveaux, de consolider la confiance politique mutuelle, de renforcer la coopération substantielle, de promouvoir les échanges entre les peuples, et de favoriser un développement stable, sain, durable et approfondi des relations entre le Vietnam et la Chine.

Le président Luong Cuong a réaffirmé que le Parti et l'État vietnamiens considèrent le développement des liens avec la Chine comme une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue de leur politique étrangère.

Il a appelé les deux parties à mettre en œuvre efficacement les visites de haut niveau, à intensifier les échanges théoriques entre les deux Partis et à élargir la coopération mutuellement bénéfique dans tous les domaines.

Saluant les propositions de coopération formulées par le président Luong Cuong, le dirigeant chinois Xi Jinping a souligné que la Chine attache une importance particulière à ses relations avec le Vietnam.

Il a suggéré d’approfondir les liens entre les deux Partis et d’exploiter efficacement le mécanisme de séminaire théorique commun. Il a également affirmé la volonté de la Chine de renforcer la coopération dans tous les domaines avec le Vietnam.

Les deux dirigeants ont également échangé sur les questions maritimes ainsi que sur des affaires internationales et régionales d’intérêt commun.

Ils ont convenu de continuer à gérer et traiter de manière satisfaisante les désaccords, d’œuvrer ensemble pour maintenir la paix, la stabilité et le développement dans la région. – VNA