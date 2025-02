Le président Luong Cuong rencontre des personnes exemplaires du secteur de la santé

À l’occasion du 70e anniversaire de la Journée des médecins vietnamiens, le président de la République, Luong Cuong a eu dans la matinée du 26 février, une rencontre cordiale avec des responsables du secteur de la santé dont des Héros du travail, des Héros des forces armées, des Médecins du peuple, des professeurs, scientifiques, docteurs et pharmaciens exemplaires.

Le chef de l’État a déclaré apprécier les réalisations et les efforts du secteur de la santé et de son personnel ces 70 dernières années, avec des établissements et services médicaux couvrant l’ensemble du pays, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales et reculées, contribuant à l’amélioration du niveau de vie et de la longévité moyenne des populations.

De plus, le secteur de la santé a accéléré l’intégration et la coopération internationale dans la recherche, maîtrisant plusieurs techniques et technologies modernes. Des grands hôpitaux ont effectué avec succès plusieurs chirurgies de transplantation et ont traité avec succès des maladies graves, faisant du Vietnam un point brillant de la région dans le domaine médical.

Notamment, dans la lutte du COVID-19, le personnel du secteur de la santé est devenu des pionniers et forces noyaux pour protéger la vie et la santé publique.

Au nom des dirigeants du Parti, de l’État, le président Luong Cuong a exprimé la gratitude, la reconnaissance et le respect envers les sacrifies et contributions des médecins dans la lutte d’hier pour la libération et la réunification national ainsi qu’à l’œuvre d’aujourd’hui d’édification et de défense nationale.

Il a proposé au secteur de la santé de se concentrer au développement des établissements médicaux, notamment des hôpitaux au niveau central, à l’amélioration de la qualité des services médicales et au maîtrise des techniques et technologies modernes.

Il a également suggéré d’accélérer la transformation numérique, l’application des technologies de l’information dans ce secteur et de mettre en place des modèles de consultation médicale à distance.

Il est nécessaire aussi d’améliorer les capacités du personnel médical et de renforcer le système de médecine préventive et de contrôle des épidémies, a ajouté le dirigeant.

À cette occasion, le président Luong Cuong a remis le titre « Médecin du peuple » à 46 médecins exceptionnels. -VNA/VI