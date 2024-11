Le président Luong Cuong rencontre des chefs d'entreprise chiliens typiques. Photo : VNA

Le président Luong Cuong a rencontré, dans l'après-midi du 11 novembre, à Santiago, les dirigeants d'entreprises typiques appartenant à l'Association chilienne de promotion de la production (SOFOFA), dans le cadre de sa visite officielle au Chili.

La SOFOFA a été créée en 1883 avec la participation de 22 des plus grandes associations professionnelles du Chili, regroupant plus de 160 entreprises membres, outre 49 syndicats représentant des secteurs clés de l'économie chilienne comme le secteur minier et forestier, les papiers, l'aquaculture, les infrastructures et la logistique, l’énergie, la vente au détail, les technologies de l’information...

Les représentants des principaux groupes et sociétés chiliens ont tous hautement apprécié le potentiel de développement du marché vietnamien, souhaitant que les entreprises des deux pays tirent le meilleur parti des accords commerciaux dont les deux pays sont membres. Ils ont exprimé leur admiration pour le développement dynamique de l'économie vietnamienne au cours des dernières années et espéré conclure davantage d'accords de coopération avec de nouveaux partenaires pour entrer dans le marché vietnamien, contribuant ainsi à renforcer davantage les relations de coopération dans l'économie, le commerce et l'investissement.

Ils ont exprimé leur souhaite de coopérer avec des partenaires vietnamiens dans les domaines tels que l'exploitation minière, la banque, la finance, les technologies de l'information et d'autres et souhaité recevoir un soutien des agences vietnamiennes compétentes pour avoir bientôt des opportunités de coopérer et de développer leur production et affaires au Vietnam.

Prenant la parole lors de la rencontre, Luong Cuong a souligné que le gouvernement chilien avait toujours apprécié et souhaité renforcer les relations avec le Vietnam dans sa politique globale envers la région Asie-Pacifique tandis que le Vietnam considérait le Chili comme un partenaire stratégiquement important et souhaitait approfondir les relations bilatérales dans divers domaines.

Il a estimé qu'après plus de 50 ans de construction et de développement, la coopération économique, d'investissement et commerciale avait toujours occupé une place importante dans les relations entre les deux pays et a connu de nombreux progrès significatifs. En septembre 2024, le chiffre d'affaires du commerce bilatéral a atteint 1,57 milliard de dollars, dont 1,2 milliard de dollars pour les exportations du Vietnam vers le Chili, renforçant ainsi la position du Chili en tant que quatrième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine et le Vietnam, le plus grand partenaire commercial du Chili au sein de l'ASEAN. En matière d'investissement, le Chili compte quatre projets d'un capital social total de 0,3 million de dollars à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoï.

Le chef de l’État vietnamien a également demandé aux investisseurs chiliens de rechercher et d'élargir la coopération et l'investissement dans les domaines du commerce, des énergies renouvelables, de l'agriculture, des mines et du traitement des minéraux en profondeur ; de promouvoir les domaines potentiels de coopération tels que l’agriculture de haute technologie, la réponse au changement climatique, la transformation numérique et la haute technologie.

Selon le président vietnamien, les associations d'entreprises du Chili, en particulier la SOFOFA, continuent de se coordonner étroitement avec le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement et l'ambassade du Vietnam au Chili ainsi que la communauté d’entreprises et d'autres organisations concernées pour promouvoir les relations bilatérales économiques.

Luong Cuong a affirmé que le Vietnam s’intéressait et accompagnait toujours la communauté d’entreprise vietnamienne comme étrangère, tout en respectant et protégeant les droits et intérêts légitimes et légaux des investisseurs ainsi qu'en assurant l'harmonie entre l'État, les investisseurs et le peuple.

Le Vietnam s’engage à créer un environnement commercial et d’investissement favorable aux entreprises étrangères en général et du Chili en particulier, a affirmé le dirigeant vietnamien. - VNA/VI