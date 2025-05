Le président Luong Cuong remet le titre de « Ville Héroïque » à Hai Phong

Le président de la République, Luong Cuong, à la cérémonie. Photo: VNA

Dans la soirée du 13 mai, la ville de Hai Phong a solennellement célébré le 70e anniversaire de sa Libération (13 mai 1955 – 13 mai 2025), la réception du titre honorifique de « Ville Héroïque », et le lancement du Festival de la Fleur de Flamboyant 2025.



Le président de la République, Luong Cuong, a assisté à la cérémonie.



Lors de la commémoration, Le Tien Chau, membre du Comité central du Parti et secrétaire du Comité du Parti de Hai Phong, a déclaré qu’au cours des 70 dernières années, Hai Phong s’était fortement développée pour devenir l’un des pôles majeurs de l’économie, de la culture, des sciences et des technologies ainsi que des services au Vietnam.



En 2024, Hai Phong s’est classée cinquième au niveau national en termes de taille économique, et était la seule localité du pays à avoir maintenu une croissance à deux chiffres pendant 10 années consécutives. La ville a occupé la 3e place nationale en recettes budgétaires et 2e en attractivité des investissements directs étrangers (IDE). Elle s’est également classée première dans trois classements nationaux importants : l’indice de compétitivité provinciale (PCI), l’indice de réforme administrative (PAR Index) et l’indice de satisfaction des citoyens concernant les services publics (SIPAS).



Entrant dans une nouvelle phase de développement, Hai Phong s’est fixée pour objectif de se hisser au niveau des villes asiatiques exemplaires, de devenir une ville portuaire international moderne, pionnière dans l’industrialisation et la modernisation, ainsi qu’un centre économique, éducatif, scientifique et technologique de stature internationale.



À l’occasion de cette célébration, au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le président Luong Cuong a remis le titre de « Ville Héroïque » à l’organisation du Parti, aux autorités et à la population de Hai Phong.



Hai Phong reçoit le titre de « Ville Héroïque ». Photo: VNA

S’exprimant lors de la cérémonie, le président a salué les réalisations remarquables et les contributions significatives de Hai Phong à la lutte d’hier pour l’indépendance nationale, ainsi qu’au processus de développement national d’aujourd’hui. Il a appelé Hai Phong à valoriser pleinement ses acquis, à poursuivre ses efforts pour progresser davantage, à renforcer l’édification du Parti et du système politique, à maintenir le consensus et le soutien du peuple, et à intensifier la défense nationale, la sécurité et la diplomatie.



Le président a également demandé à Hai Phong de tirer pleinement parti de sa position importante en tant que « porte d’entrée maritime du Nord ». Il a souligné la nécessité pour la ville d’accorder une attention particulière à l’investissement dans les sciences, les technologies et l’innovation, de promouvoir l’application des technologies numériques dans tous les secteurs, en vue de faire de Hai Phong une ville d’innovation et de start-up.



Par ailleurs, le président a souligné que Hai Phong devait continuer à mobiliser et exploiter au mieux toutes les ressources sociales afin de devenir un centre régional d’éducation, de formation, de santé, de sciences et de technologies de la région côtière du Nord du Vietnam, ainsi qu’une ville moderne et accueillante.

Spectacle d’ouverture du Festival de la Fleur de Flamboyant 2025. Photo: VNA

La cérémonie s’est poursuivie par le spectacle d’ouverture du Festival de la Fleur de Flamboyant 2025, avec une grande performance artistique intitulée : « Hai Phong – 70 ans de confiance et d’aspiration au progrès ».-VNA/VI