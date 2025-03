Le président Luong Cuong reçoit les nouveaux ambassadeurs

Le président Luong Cuong a reçu le lundi 17 mars à Hanoï le nouveau ambassadeur de Grèce qui est venu lui présenter sa lettre de créance. Photo: VNA

Le président Luong Cuong a reçu le lundi 17 mars à Hanoï les nouveaux ambassadeurs de Grèce, de Colombie et du Panama, qui sont venus lui présenter leurs lettres de créance.

En recevant l'ambassadeur de Grèce, Antonios Papakostas, le président Luong Cuong lui a proposé d'aider à promouvoir la signature de plusieurs accords de coopération dans des domaines d'intérêt mutuel pour créer un cadre juridique permettant aux entreprises des deux pays d'élargir leur coopération bilatérale dans un avenir proche.

Le président a souhaité que les deux parties continuent à exploiter efficacement l'accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA) et a demandé à la Grèce d'inciter d'autres pays de l'UE à ratifier rapidement l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA).

Il a également appelé la Grèce à soutenir la suppression prochaine de la carte jaune INN sur les produits aquatiques vietnamiens par la CE, garantissant ainsi les moyens de subsistance de centaines de milliers de pêcheurs vietnamiens et répondant aux intérêts des consommateurs européens. Le président a hautement apprécié la coopération active et le soutien régulier des deux pays lors des forums multilatéraux et les organisations internationales. Il a souhaité que les deux parties continuent de se coordonner étroitement au sein des Nations Unies, de l'UNESCO et dans le cadre des relations ASEAN-UE.

L'ambassadeur de Grèce a espéré qu’au cours de son mandat, il contribuerait à promouvoir davantage les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays.

Lors de sa rencontre avec l'ambassadrice colombienne Camila Maria Poko Florez, le président Luong Cuong a hautement apprécié le rôle, la position et les réalisations récentes obtenues par la Colombie en matière de développement socio-économique et des relations extérieures.

Il a indiqué que le Vietnam soutenait le processus de paix en Colombie et souhaitait approfondir l'amitié et la coopération entre les deux pays, dans un esprit de paix, de stabilité, de coopération et de développement pour les deux régions et le monde.

Exprimant sa satisfaction quant au développement positif des relations entre les deux pays, notamment dans la coopération économique et commerciale, il a souhaité que les deux parties maintiennent régulièrement les mécanismes de coopération existants et se soutiennent activement dans les forums multilatéraux, en particulier aux Nations Unies.

Le dirigeant vietnamien a salué l'organisation réussie du Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G) par la Colombie en 2024, et a espéré que la Colombie coopérerait étroitement avec le Vietnam pour le succès le P4G 2025 prévu en avril prochain à Hanoï.

De son côté, l’ambassadrice Camila Maria Polo Flores a hautement apprécié les relations de coopération entre les deux pays ces derniers temps, remerciant le Vietnam pour son soutien à la Colombie dans son processus de construction de la paix et du développement.

Elle a souligné que, durant son mandat, sa priorité serait de promouvoir davantage les relations bilatérales et de coordonner avec les agences vietnamiennes compétentes pour organiser la célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Elle a déclaré que la Colombie était toujours prête à coopérer avec le Vietnam dans de nouveaux domaines tels que l'intelligence artificielle et l'énergie propre, et soutenait le Vietnam au sein des forums multilatéraux et internationaux.

Luong Cuong a suggéré à l'ambassadrice de collaborer étroitement avec la partie vietnamienne pour promouvoir davantage l'amitié et la coopération multiforme Vietnam-Colombie dans des domaines tels que la politique, la diplomatie, l'économie, le commerce, l'investissement, la culture, le tourisme et les échanges entre les peuples.

En recevant Nubiela Ayala Modes, ambassadrice du Panama au Vietnam, le chef de l'Etat vietnamien a affirmé que le Vietnam attachait de l'importance au rôle et à la position du Panama en Amérique centrale et en Amérique latine.

Il a souhaité consolider la bonne amitié traditionnelle, renforcer la confiance politique et améliorer l'efficacité de la coopération, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la culture et des échanges entre les deux peuples.

Il a proposé au diplomate de collaborer étroitement avec le Vietnam pour promouvoir l'amitié et la coopération multiforme entre les deux pays, se préparer à la célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, renforcer la coopération dans la culture, le tourisme et les échanges entre les deux peuples.

Nubiela Ayala Modes a affirmé que, durant son mandat, elle ferait tout son possible pour promouvoir l'amitié traditionnelle et la coopération efficace entre les deux pays. Elle a espéré que les deux parties continueraient à élargir les domaines de coopération en fonction de leur potentiel et de leurs forces respectives, et que le Vietnam continuerait à soutenir le Panama dans les forums internationaux.

En recevant simultanément les ambassadeurs chargés du Libéria, de la République Démocratique du Congo, de la République du Congo, du Burundi, du Portugal et de la Tanzanie, le président Luong Cuong a affirmé que cet événement marquait une nouvelle étape dans le développement des relations entre le Vietnam et ces pays. Il a espéré que, durant leur mandat, les diplomates contribueraient à ouvrir davantage le potentiel de coopération de leurs pays avec le Vietnam, à accroître les échanges de délégations, notamment de haut niveau, et à promouvoir la coopération économique, commerciale et d'investissement.

Face aux évolutions complexes actuelles dans le monde, le président vietnamien a souhaité que les pays et le Vietnam s'unissent pour coopérer dans les forums multilatéraux, résoudre les problèmes mondiaux, construire un monde pacifique et développé et un ordre politique et économique juste, basé sur les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et du droit international.

Il a souhaité que les ambassadeurs jouent le rôle de « ponts » d’amitié et de coopération, nourrissant et développant davantage les relations entre le Vietnam et leur pays. -VNA/VI