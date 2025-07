Le président Luong Cuong reçoit le président du Conseil consultatif des affaires de l’APEC 2025

Le président Luong Cuong (droite) et le président du Conseil consultatif des affaires de l’APEC 2025, Hyun Sang Cho. Photo : VNA

Dans le cadre de la troisième réunion du Conseil consultatif des affaires de l’APEC (ABAC III), le président Luong Cuong, a reçu dans l’après-midi du 15 juillet, Hyun Sang Cho, président de l’ABAC 2025, vice-président du groupe sud-coréen Hyosung, ainsi que des membres éminents de l’ABAC représentant les 21 économies membres de l’APEC.

Le président Luong Cuong a souligné que le choix du Vietnam comme lieu d’accueil de cette troisième réunion de l’ABAC en 2025 par les entreprises membres témoigne de la reconnaissance de son rôle et de sa crédibilité dans la région Asie-Pacifique.

Considérant cette réunion comme une étape particulièrement importante dans l’élaboration des recommandations du secteur privé à soumettre au Sommet des dirigeants de l’APEC 2025 prévu en octobre prochain en République de Corée, le président Luong Cuong s’est dit convaincu que le Vietnam y apportera des contributions actives afin de promouvoir la croissance, le développement durable et de bâtir un avenir économique ouvert, inclusif et durable pour la région.

Le dirigeant a rappelé que cette réunion de l’ABAC III marque également le début du processus de préparation de l’Année de l’APEC 2027, dont le Vietnam sera l’hôte. À ce titre, il a exprimé le souhait de voir la communauté d’affaires des économies membres soutenir et accompagner le Vietnam dans son rôle de pays hôte.

Pour sa part, Hyun Sang Cho a salué l’attention et le soutien constants du Vietnam envers la communauté d’affaires internationale. Selon lui, cette rencontre reflète les efforts continus du pays pour améliorer l’environnement des affaires, favoriser le dialogue public-privé et encourager les investissements étrangers durables et efficaces.

Il a partagé les priorités actuelles de l’ABAC, axées notamment sur la relance économique et l’approfondissement de l’intégration régionale. Il a réaffirmé l’engagement de l’ABAC à contribuer activement à la construction d’une communauté économique de l’APEC prospère, inclusive et connectée. Il a également exprimé sa gratitude pour la présence du président Luong Cuong et des dirigeants vietnamiens à l’ABAC III ainsi qu’au Forum de promotion des investissements de Hai Phong.

Le dirigeant vietnamien s’est réjoui des avancées notables dans les relations commerciales et d’investissement entre le Vietnam et les économies membres de l’APEC, affirmant que le Parti et l’État vietnamiens créent toujours les conditions favorables pour les entreprises étrangères, notamment les membres de l’ABAC, afin qu’elles puissent investir et opérer durablement et avec succès au Vietnam.

En tant que dirigeant du groupe Hyosung, Hyun Sang Cho a affirmé que son groupe continuerait à contribuer activement au développement économique du Vietnam. Il a remercié chaleureusement le président et le gouvernement vietnamiens pour leur soutien constant aux entreprises sud-coréennes, notamment à Hyosung, ces dernières années.

Appréciant les activités d’investissement de Hyosung au Vietnam, le président Luong Cuong réaffirmé que le pays accueille favorablement les investisseurs, en particulier dans les domaines des hautes technologies, conformément à l’orientation stratégique fondée sur les sciences, les technologies et l’innovation.

Le président a enfin proposé que Hyun Sang Cho, en sa qualité de président de l’ABAC 2025, poursuive sa collaboration étroite avec les organes compétents vietnamiens, en tant que passerelle entre les entreprises vietnamiennes et leurs partenaires de la région Asie-Pacifique, contribuant ainsi à la prospérité commune, tout en jouant un rôle de conseiller et d’accompagnateur du Vietnam dans la préparation de l’Année de l’APEC 2027.

À cette occasion, le président de l’ABAC 2025 a remis au président Luong Cuong une lettre d’invitation officielle à participer et intervenir au Sommet des PDG de l’APEC (APEC CEO Summit), qui se tiendra en octobre 2025 en République de Corée. - VNA/VI