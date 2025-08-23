Le président Luong Cuong reçoit le chef de la division jeunesse du Parti libéral-démocrate du Japon

Le président de la République, Luong Cuong, a reçu, le 22 août à Hanoï Nakasone Yasutaka, membre de la Chambre des représentants du Japon, chef de la division jeunesse du Parti libéral-démocrate (PLD) du Japon, accompagné d'une délégation de 60 membres, dont des parlementaires, des représentants du secteur privé et des étudiants.



Lors de la rencontre, le chef de l’État vietnamien a salué le choix du Vietnam comme l’une des premières destinations de la division jeunesse du PLD après sa réorganisation. Il a souligné l’importance des échanges entre la délégation japonaise et les jeunes députés de l’Assemblée nationale vietnamienne, ainsi que le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, estimant que ces activités contribueront à renforcer la compréhension mutuelle et à poser des bases solides pour promouvoir le partenariat stratégique global Vietnam–Japon.



A cette occasion, il a rappelé les progrès réalisés par le Vietnam au cours des 80 dernières années, tout en saluant le soutien et l’assistance accordés par la communauté internationale, notamment le Japon.



Le dirigeant vietnamien a proposé d’intensifier les visites de haut niveau, de renforcer la coopération dans les domaines de l’industrialisation et des technologies de pointe comme l’intelligence artificielle, l’informatique quantique et les semi-conducteurs, ainsi que d’élargir la participation des entreprises vietnamiennes aux chaînes d’approvisionnement japonaises.



Le président de la République, Luong Cuong, et la délégation japonaise. Photo: VNA

De son côté, Nakasone Yasutaka s’est dit honoré de revenir au Vietnam à l’occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale. Il a salué les réformes entreprises par le Vietnam et ses résultats économiques, se déclarant confiant dans son développement futur.



Le responsable japonais a affirmé son engagement personnel et celui de sa division à renforcer le partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Japon. Il a également exprimé le souhait du Japon de promouvoir au Vietnam davantage de projets de haute qualité en matière d’aide publique au développement (APD) et d’investissement direct étranger (IDE), ainsi que de défense, d’agriculture, de transition verte et numérique, et de semi-conducteurs.– VNA/VI