Le président Luong Cuong reçoit l’assistant du président russe

Le président vietnamien Luong Cuong (à droite) et Nikolaï Patrouchev, assistant du président russe et président du Conseil maritime de la Russie, Photo : VNA

Le président vietnamien Luong Cuong a rencontré mardi le 16 septembre à Hanoï Nikolaï Patrouchev, assistant du président russe et président du Conseil maritime de la Russie, en visite au Vietnam du 15 au 18 septembre.



Lors de cette rencontre, Luong Cuong a souligné les progrès positifs du partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie ces derniers temps, notamment dans un contexte marqué par d'importants anniversaires bilatéraux, dont le 75ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques. Il a souligné que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens n'oublient jamais le précieux soutien de l'ex-Union soviétique et de la Russie d'aujourd’hui, réaffirmant la politique étrangère constante du Vietnam à l'égard de Moscou dans la nouvelle phase de développement actuel.



Le chef de l'État vietnamien a exhorté les ministères, les agences et les collectivités locales des deux pays à maintenir un dialogue franc afin de mettre en œuvre les accords conclus par les dirigeants de haut niveau, au bénéfice des peuples des deux nations et pour contribuer à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.



Il a notamment demandé au Conseil maritime russe de soutenir des projets de coopération dans le domaine maritime, ainsi que dans des secteurs clés et traditionnels tels que la défense et la sécurité, l'énergie et le pétrole, l'économie et le commerce, l'éducation et les transports.



Il a également souligné l'importance du maintien de la paix et de la sécurité en Mer Orientale et a appelé la Russie à soutenir la résolution des différends dans la région par des moyens pacifiques et dans le respect du droit international, notamment de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).



De son côté, Nikolaï Patrouchev a affirmé que la Russie attachait une grande importance à son partenariat stratégique global avec le Vietnam, qu'elle considère comme l'un de ses principaux partenaires dans la région.



Il a souligné que les relations bilatérales recèlent encore un fort potentiel de développement et a affirmé que le Conseil maritime continuerait de promouvoir la coopération, notamment dans les domaines scientifiques et techniques liés à la mer.



Le responsable russe a précisé que sa visite visait à concrétiser les orientations de coopération discutées par le président Vladimir Poutine avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lam en mai 2025, et avec Luong Cuong lui-même au début de septembre dernier.



Il a réitéré son engagement à collaborer avec les ministères et agences vietnamiens pour transformer le potentiel en résultats concrets, comme l'a demandé le président vietnamien.



Les deux parties ont convenu de renforcer les mécanismes de consultation entre les agences spécialisées afin de surmonter les obstacles et de promouvoir une coopération concrète et efficace dans tous les secteurs.



Ils ont également salué les réalisations du Centre tropical Vietnam-Russie et ont convenu de poursuivre le développement de ce centre. -VNA/VI