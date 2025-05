Le président Luong Cuong reçoit la Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra

Le président vietnamien, Luong Cuong, et la Première ministre thaïlandaise, Paetongtarn Shinawatra. Photo: VNA

Dans l’après-midi du 16 mai, le président vietnamien, Luong Cuong, a reçu la Première ministre thaïlandaise, Paetongtarn Shinawatra, en visite officielle au Vietnam et coprésidence de la 4ᵉ réunion conjointe du Cabinet Vietnam - Thaïlande.



Le président Luong Cuong a salué la reprise du mécanisme de réunion conjointe du cabinet après près de neuf ans d’interruption, y voyant la volonté commune de rendre la coopération bilatérale de plus en plus profonde, substantielle et efficace, répondant aux nouvelles exigences de développement de chaque pays et s’adaptant au contexte mondial actuel.



La Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra s’est réjouie du succès de la 4ᵉ réunion conjointe du Cabinet entre les deux pays, au cours de laquelle de nombreux accords bilatéraux ont été conclus et plusieurs documents de coopération ont été signés dans divers domaines.



Le président Luong Cuong a affirmé que le Vietnam souhaitait promouvoir l’amitié et la coopération multiforme avec la Thaïlande. Il a salué la décision conjointe d’élever les relations bilatérales au rang de Partenariat stratégique global, ouvrant une nouvelle phase de coopération plus approfondie et plus efficace entre les deux pays.



Il a proposé que les deux parties collaborent étroitement pour mettre en œuvre de manière efficace les contenus du nouveau cadre de relations, et qu’elles poursuivent leur coordination et leur soutien mutuel dans les forums régionaux et internationaux.



Les deux dirigeants ont convenu de valoriser pleinement les potentiels de coopération, notamment en renforçant la coopération en matière de défense et de sécurité, en promouvant les relations économiques et commerciales, en intensifiant les échanges entre les peuples et en multipliant les liaisons aériennes entre les localités des deux pays.

Photo: VNA

Le président Luong Cuong a également souhaité que le gouvernement thaïlandais continue de prêter attention et de créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne vivant, travaillant et faisant des affaires en Thaïlande, tout en soutenant la préservation et la valorisation des valeurs culturelles et historiques vietnamiennes sur son sol.



À cette occasion, le président Luong Cuong a transmis ses salutations et une invitation au Roi de Thaïlande à effectuer une visite au Vietnam. En retour, la Première ministre Paetongtarn Shinawatra a déclaré qu’elle transmettrait cette invitation au souverain, tout en invitant chaleureusement le président Luong Cuong à se rendre en visite en Thaïlande.-VNA/VI