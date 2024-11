Le président Luong Cuong quitte Hanoi pour ses visites officielles au Chili et au Pérou et sa participation à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC. Photo: VNA

Le président de la République Luong Cuong, à la tête d'une haute délégation vietnamienne, a quitté vendredi soir 8 novembre Hanoi pour effectuer ses visites officielles au Chili du 9 au 12 novembre et au Pérou et participera à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC à Lima du 12 au 16 novembre.

Ces visites seront effectuées à l'invitation du président chilien Gabriel Boric Font et de la présidente péruvienne Dina Ercilia Boluarte Zegarra, respectivement.

Ce premier voyage d'affaires du président Luong Cuong dans ses nouvelles fonctions revêtait des significations particulières, tant sur le plan bilatéral que multilatéral.

Ces visites contribueront à consolider l'amitié traditionnelle, à renforcer la confiance politique, à optimiser le potentiel de coopération et à promouvoir les liens entre le Vietnam et ces deux pays, ainsi qu'avec l'Amérique latine. Elles permettront également de renforcer la coordination face aux défis mondiaux.

La participation du président à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC, à l'occasion du 35e anniversaire du Forum, réaffirme la contribution positive et responsable du Vietnam à la résolution des problèmes régionaux et mondiaux. Cela se manifeste notamment par la promotion du processus de connectivité économique internationale, la stimulation de la croissance régionale et la consolidation continue du rôle de l'APEC en tant que grand forum économique.

Par ailleurs, la participation à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC offrira au chef de l'État vietnamien l'opportunité de rencontrer d’autres dirigeants de l'APEC, notamment des partenaires stratégiques globaux et des partenaires stratégiques, contribuant ainsi à approfondir les liens avec les autres membres de l'APEC. -VNA/VI