Le président Luong Cuong quite Hanoi pour assister la célébration des 80 ans de la victoire contre le fascisme en Chine. Photo : VNA

Cette tournée est effectuée sur l’invitation du secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois, Xi Jingping.

Dans le contexte du développement actuel profond, substantiel et global des relations entre les deux Partis et les deux pays, le voyage de travail du président Luong Cuong est un événement important ayant des significations.

Il s'agit du premier déplacement en Chine du président Luong Cuong depuis son entrée en fonction. Il s'inscrit dans le contexte de 2025, année des échanges humanistes et du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine (18 janvier 1950 - 2025), contribuant ainsi à un développement des relations sino-vietnamiennes toujours plus solide, substantiel et efficace. La participation du Vietnam à la commémoration mondiale du 80e anniversaire de la victoire antifasciste souligne également son engagement en faveur de la paix, de la sécurité et du développement internationaux.

Le 3 septembre, la Chine organisera à Pékin un grand défilé militaire et une série d’activités pour célébrer cet événement historique.

Cette commémoration ne se limite pas à rappeler une étape marquante de l'histoire, mais réaffirme aussi les valeurs fondamentales qui ont façonné l'ordre international moderne : la paix, l'indépendance, la souveraineté, la coopération équitable et le développement partagé. Ayant traversé de longues luttes pour son indépendance, le Vietnam comprend mieux que quiconque la valeur de la liberté et de la paix, et exprime une profonde solidarité envers les sacrifices consentis par les peuples du monde dans leur lutte contre le fascisme et l'oppression.

La présence du président Luong Cuong illustre la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de diversification et de multilatéralisation du Vietnam, ainsi que sa volonté d'intégration internationale proactive, globale, approfondie et efficace, contribuant de manière active et responsable à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde. -VNA/VI