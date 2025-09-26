Báo Ảnh Việt Nam

Le président Luong Cuong présidera la cérémonie d'ouverture de la signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité

Le président Luong Cuong. Photo : VNA

Le président de la République, Luong Cuong, présidera la cérémonie de signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité, qui se tiendra les 25 et 26 octobre à Hanoï.

Selon le ministère des Affaires étrangères, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ainsi que de hauts dirigeants nationaux et des représentants d'organisations régionales et internationales, participeront à l'événement.

La cérémonie devrait comprendre une séance plénière de haut niveau, des tables rondes et une série de conférences parallèles sur la coopération internationale dans la lutte contre la cybercriminalité. - VNA/VI

Le Vietnam s’appuie sur l’expertise française pour façonner ses hubs financiers

Pour les experts et partenaires internationaux, le pays bénéficie d’atouts considérables pour développer des centres financiers internationaux: une population importante, une croissance soutenue et une dynamique forte d’innovation. Mais pour bâtir un centre compétitif, le renforcement du cadre juridique reste une condition incontournable.
Top