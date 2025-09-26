Nouvelles
Le président Luong Cuong présidera la cérémonie d'ouverture de la signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité
Le président de la République, Luong Cuong, présidera la cérémonie de signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité, qui se tiendra les 25 et 26 octobre à Hanoï.
Selon le ministère des Affaires étrangères, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ainsi que de hauts dirigeants nationaux et des représentants d'organisations régionales et internationales, participeront à l'événement.
La cérémonie devrait comprendre une séance plénière de haut niveau, des tables rondes et une série de conférences parallèles sur la coopération internationale dans la lutte contre la cybercriminalité. - VNA/VI