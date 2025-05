Le président Luong Cuong préside un banquet d’État en l’honneur du président français

Le président de la République, Luong Cuong, et son épouse, le président français, Emmanuel Macron, et son épouse. Photo: VNA

Dans la soirée du 26 mai, le président de la République, Luong Cuong, et son épouse ont présidé un banquet d’État solennel en l’honneur du président français, Emmanuel Macron, et de son épouse, actuellement en visite d’État au Vietnam.



Dans son discours, le président Luong Cuong a souligné que le Vietnam et la France ne partagent pas seulement des valeurs communes de paix, de liberté et de coopération, mais sont aussi liés par des affinités particulières. Les deux pays occupent des positions stratégiques en Asie et en Europe, partagent des souvenirs historiques communs, des marques de similarités culturelles, un esprit d'hospitalité et un raffinement profond...

Face à l’évolution complexe de la situation mondiale, le président vietnamien a affirmé que les convergences entre le Vietnam et la France – dans le soutien au multilatéralisme, au libre-échange, à la lutte contre le changement climatique, et dans leur aspiration commune à un développement durable de leur partenariat stratégique global – constituent une base solide pour rapprocher les deux nations et œuvrer ensemble à un ordre mondial équitable, durable et humain.

Le président Luong Cuong a également insisté sur les vastes potentiels de coopération encore à explorer. Avec l’orientation stratégique plaçant les sciences et les technologies au cœur du développement, il a exprimé le souhait du Vietnam de renforcer la coopération avec la France afin de bâtir ensemble des projets innovants, non seulement au service des deux peuples, mais aussi en réponse aux défis urgents de l’humanité.



Il s’est dit convaincu que le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la France continuera à se développer avec vigueur, atteignant de nouveaux jalons à la hauteur de leur potentiel, des attentes et des intérêts communs.



Pour sa part, le président Emmanuel Macron a souligné que le Vietnam entre dans une nouvelle ère de développement et que la France restera toujours aux côtés du Vietnam. Il s’est félicité des accords signés lors de cette visite d’État, ouvrant la voie à des perspectives prometteuses.-VNA/VI