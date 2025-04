Le président Luong Cuong préside un banquet d'État en l'honneur du roi Philippe de Belgique

Le président Luong Cuong et son épouse ont présidé mardi soir 1er avril à Hanoï un banquet d'État solennel en l'honneur du roi Philippe et la reine de Belgique, en visite d'État au Vietnam.

Le président a souligné qu'au cours du dernier demi-siècle, le Vietnam et la Belgique étaient devenus des partenaires importants dans les domaines de la politique et la diplomatie, du commerce et de l'investissement, de l'éducation, de la santé, de l'environnement et du développement durable, et avaient toujours coopéré étroitement et efficacement et s'étaient mutuellement soutenus dans les forums multilatéraux, en particulier lorsque les deux pays étaient membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période 2023-2025.

Se référant au nombre croissant d’entreprises belges qui étendent leurs investissements et leurs activités au Vietnam, contribuant ainsi à faire de la Belgique l’un des partenaires économiques importants du Vietnam au sein de l’UE, alors que de nombreux produits et marchandises vietnamiens étaient apprécié par les consommateurs belges, le président Luong Cuong a estimé que la ratification de l'Accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA) dans les temps à venir apporterait des avantages aux entreprises belges faisant des affaires au Vietnam.

Le président a souhaité que les deux pays continuent à s’unir et à collaborer pour rendre leurs relations d'amitié plus substantielle et plus efficace, au bénéfice des deux peuples, et pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.

Le roi Philippe a exprimé son admiration pour le développement économique impressionnant que le Vietnam a réalisé. La réforme de l'économie de marché, l'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et le développement du commerce ont donné de bons résultats. Il a également souligné qu’avec la forte détermination de son peuple, le Vietnam a réalisé des progrès spectaculaires.

Il a affirmé les valeurs que les deux pays chérissent, dont la promotion du multilatéralisme, l’édification des liens et le droit international, notamment dans la prévention des conflits.

Le banquet d'État solennel en l'honneur du roi Philippe et la reine de Belgique, en visite d'État au Vietnam. Photo: VNA

Affirmant que le Vietnam et la Belgique coordonnent également étroitement leurs efforts pour lutter contre le changement climatique, visant des émissions nettes d'ici 2050, le roi Philippe a déclaré que le parc éco-industriel Deep C, qu'il visiterait cette fois, incarnait l'avenir de la logistique, des énergies renouvelables et de la réduction des déchets. Les entreprises belges investissent également dans les domaines de l’énergie hydrogène, des traitements médicaux avancés, de l’assurance et de l’acier, de la logistique, de l’alimentation et de l’éolien offshore.

Il s’est dit fier du succès du projet pilote de décontamination de la dioxine, tout en affirmant que la Belgique poursuivrait ses efforts pour soutenir les victimes vietnamiennes de l'agent orange, conformément à la résolution votée par le Parlement fédéral belge en 2023.

Le roi a annoncé qu'à Ho Chi Minh-Ville, lui et la reine rencontreraient des victimes et des investisseurs qui seraient impliqués dans des projets de traitement de la dioxine.

Les instituts de recherche et centres de formation belges et vietnamiens entretiennent également une étroite coopération. Chaque année, des centaines d’étudiants vietnamiens viennent en Belgique pour étudier et faire de la recherche. À ce jour, plus de 5 000 anciens étudiants vietnamiens diplômés d’universités belges apportent leurs compétences dans de nombreux domaines différents, a-t-il précisé. - VNA/VI