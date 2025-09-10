Le président Luong Cuong préside la cérémonie d’accueil de la Gouverneure générale d’Australie

Sur invitation du président de la République Luong Cuong et de son épouse, la Gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn, accompagnée de son époux, est arrivée à Hanoi le 9 septembre pour entamer une visite d’État de quatre jours au Vietnam.



Le président Luong Cuong et son épouse ont présidé ce mercredi 10 septembre à Hanoi une cérémonie d’accueil officielle.

Après la cérémonie d’accueil, les deux dirigeants se sont entretenus pour évaluer les réalisations de la coopération passée et définir les perspectives futures pour renforcer ce partenariat stratégique.

Cette visite intervient dans un contexte de coopération bilatérale renforcée. Depuis l’établissement des relations diplomatiques le 26 février 1973, les relations Vietnam-Australie se sont continuellement renforcées sur la base d’intérêts croissants et diversifiés.

Le président de la République Luong Cuong et son épouse (droite) et la Gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn, et son époux. Photo: VNA

Le Vietnam est aujourd’hui considéré comme l’un des partenaires bilatéraux les plus importants de l’Australie. La coopération entre le Vietnam et l’Australie a connu des évolutions positives, notamment depuis l’élévation de leurs relations bilatérales au niveau de Partenariat intégral en 2009, la signature de la Déclaration sur le Partenariat intégral renforcé en 2015, puis l’établissement du Partenariat stratégique en mars 2018.



En particulier, lors de la visite officielle du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et de la délégation de haut niveau en mars 2024 en Australie, les deux parties ont publié une Déclaration commune annonçant l’élévation de leur relation au niveau de Partenariat stratégique intégral, un cadre qui approfondit leur coopération dans l’intérêt partagé de leurs peuples, pour la paix, la stabilité, le développement régional et international.



En octobre 2024, les deux pays ont signé un programme d’action pour la mise en œuvre de ce partenariat durant la période 2024–2027, dont 96 % des 180 points ont déjà été exécutés ou sont en bonne voie.



Sur le plan économique, l’Australie est le 7ᵉ partenaire commercial du Vietnam, tandis que le Vietnam figure au 10ᵉ rang pour l’Australie. En 2024, les échanges bilatéraux ont atteint 14,1 milliards de dollars, avec 7,9 milliards de dollars enregistrés sur les sept premiers mois de 2025. La coopération continue de s’étendre aux secteurs de la défense, de l’éducation, de l’agriculture, du travail, et d’autres domaines porteurs.



La communauté vietnamienne en Australie compte environ 375.000 personnes, la cinquième plus importante parmi les communautés étrangères, jouant un rôle crucial dans l’amitié bilatérale.



L’avenir de cette coopération est prometteur, notamment dans les secteurs où le Vietnam dispose de priorités et où l’Australie excelle : technologies de pointe, innovation, énergie propre, infrastructures, télécommunications, tourisme, agriculture technologique.



À la lumière de ces fondations solides, la visite de la gouverneure générale Sam Mostyn s’inscrit comme une étape significative dans le renforcement des liens politiques et amicaux, tout particulièrement suite à l’établissement du Partenariat stratégique intégral il y a plus d’un an et demi. - VNA/VI