Le président Luong Cuong préside la cérémonie d'accueil officielle du président du Conseil européen António Costa

Le président Luong Cuong (à droite) accueillit le président du Conseil européen António Costa. Photo : VNA Le président de l'État, Luong Cuong, a organisé une cérémonie d'accueil officielle à Hanoï le 29 janvier au matin pour le président du Conseil européen (CE), António Costa, en visite officielle de deux jours au Vietnam.

La visite officielle du président António Costa revêt une grande importance pour les relations Vietnam-UE, d'autant plus qu'il s'agit de la première visite d'un haut dirigeant européen au Vietnam peu après le succès du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam

L'Union européenne et le Vietnam ont établi des relations diplomatiques le 28 novembre 1990. Depuis lors, leurs liens se sont renforcés, avec de fréquentes rencontres et échanges de haut niveau, tant bilatéraux qu'en marge des forums multilatéraux. Les deux parties coopèrent étroitement au sein des organisations internationales, notamment dans le cadre de l'ASEAN-UE, du Sommet Asie-Europe et des Nations Unies.

Les deux dirigeants prennent une photo avec les enfants vietnamiens. Photo : VNA

Le succès de la politique étrangère vietnamienne a dynamisé les relations Vietnam-Europe et élargi les perspectives de coopération stratégique dans les domaines politique, économique, commercial et d'investissement, scientifique et technologique, fournissant ainsi des ressources essentielles au soutien de la nouvelle ère de développement du Vietnam.

La signature de l’Accord de partenariat et de coopération intégrale (PCA) en 2012, entré en vigueur en 2016, a constitué une base juridique majeure pour l’approfondissement des relations bilatérales. Cette dynamique a été renforcée par la conclusion, le 30 juin 2019, de l’Accord de libre-échange Vietnam–UE (EVFTA) et de l’Accord de protection des investissements (EVIPA). Entré en vigueur le 1er août 2020, l’EVFTA est considéré comme une véritable « autoroute » reliant deux économies dynamiques.

Après cinq années de mise en œuvre, l’EVFTA a fait du Vietnam le premier partenaire commercial de l’UE au sein de l’ASEAN, tandis que l’Union européenne est devenue le quatrième partenaire commercial et le sixième investisseur du Vietnam. Les échanges bilatéraux ont progressé de 40 %, passant de 44,1 milliards de dollars en 2020 à 64,6 milliards en 2024, et atteignant 61 milliards de dollars sur les dix premiers mois de 2025. Dans le même temps, les investissements européens sont passés de 25,5 milliards à près de 35 milliards de dollars.

Dans un contexte de renforcement des relations entre le Vietnam et l'UE, la visite du président du Conseil européen président António Costa confirme la position et le prestige croissants de Hanoï sur la scène internationale, en tant que partenaire important de l'UE en Asie-Pacifique.

Après la cérémonie d’accueil, le président Luong Cuong et son hôte ont tenu une rencontre restreinte, suivie d’un entretien officiel visant à évaluer les résultats de la coopération récente et à définir les orientations futures des relations bilatérales. Les deux dirigeants devraient rencontrer la presse afin d’annoncer les resultats de leur entretien.- VNA/VI