Le président Luong Cuong présente ses vœux du Têt à la population de Lao Cai

À l’occasion du Nouvel An lunaire et de la cérémonie de lancement du « Têt de plantation d’arbres en mémoire de l’Oncle Hô », dans la matinée du 23 février, le président Luong Cuong s’est rendu dans la province de Lao Cai pour présenter ses vœux aux autorités et à la population locales.



Lors de la rencontre, le chef de l’État a adressé ses vœux les plus chaleureux à l’ensemble des cadres, membres du Parti, compatriotes et forces armées de cette province du Nord, tout en saluant les résultats remarquables obtenus par l’organisation du Parti, les autorités et la population de Lao Cai ces derniers temps.



Il a souligné qu’en 2025, malgré les difficultés et défis liés aux évolutions complexes de la situation mondiale et régionale, au ralentissement économique mondial et aux catastrophes naturelles, le Vietnam avait préservé son indépendance, sa souveraineté et son intégrité territoriale, maintenu un environnement pacifique et stable, enregistré une croissance économique parmi les plus élevées de la région et porté le revenu moyen par habitant à plus de 5.000 dollars...



Évoquant les réformes institutionnelles, le président a mis en avant la mise en place du modèle d’administration locale à deux niveaux, qui, après plus de sept mois d’application, commence à produire des effets positifs, tout en appelant à continuer à chercher à rendre l’appareil administratif plus allégé et plus efficace.

Le président Luong Cuong s'exprime à la rencontre. Photo: VNA

S’agissant de la province de Lao Cai, le dirigeant a salué les efforts déployés en 2025, notant une croissance économique classée 17ᵉ sur 34 au niveau national, les progrès en matière de protection sociale, de préservation des identités culturelles des groupes ethniques et le renforcement de la sécurité frontalière.



Abordant l’accident de chavirement d’un bateau de transport de passagers sur le lac Thac Ba, survenu dans la soirée du 5ᵉ jour du Têt (21 février), le chef d’État, au nom des dirigeants du Parti et de l’État, a exprimé ses condoléances sincères aux familles des victimes ainsi qu’à la population locale.



Se projetant vers 2026, première année de mise en œuvre de la résolution du 14ᵉ Congrès national du Parti, Luong Cuong a souligné l’importance d’exploiter pleinement les atouts de la province afin de contribuer à l’objectif national de devenir un pays en développement à industrie moderne d’ici 2030, puis un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045.



À cette occasion, le président a remis des cadeaux du Têt à d’anciens révolutionnaires, à des familles bénéficiant de politiques sociales, à des élèves et étudiants, aux forces armées et à des représentants de la population.



Auparavant, le président Luong Cuong est allé offrir de l’encens au temple Thuong de Lao Cai, rendant hommage au héros national Tran Quoc Tuan. -VNA/VI