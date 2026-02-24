Le président Luong Cuong présente ses vœux de Nouvel An au Bureau présidentiel

Le chef de l’État a salué les efforts du Bureau présidentiel dans la mise en œuvre de la Résolutions du 14e Congrès national du Parti. Il a particulièrement souligné l'efficacité du programme « Printemps au pays natal », qui a permis des rencontres significatives avec la communauté des Vietnamiens résidant à l'étranger.

Le président vietnamien a également rappelé le parcours de développement du pays. En près de 40 ans de Renouveau, le Vietnam est passé d'une économie en difficulté à un pays à revenu intermédiaire, avec un PIB par habitant dépassant les 5 000 dollars et une taille économique totale de plus de 500 milliards de dollars.

Le président Luong Cuong et des cadres du Bureau présidentiel. Photo : VNA

Évoquant la réorganisation de l'appareil d'État et le passage au modèle de l’administration locale à deux niveaux depuis le 1er juillet 2025, le dirigeant a noté des résultats initiaux positifs. Il a toutefois insisté sur la nécessité de continuer à perfectionner ce système pour qu'il soit plus proche des citoyens et plus efficace.

Félicitant le sens des responsabilités et les efforts de ses cadres et employés, le président Luong Cuong a demandé au Bureau présidentiel de poursuivre le renouvellement de ses méthodes de travail, de renforcer l’étude et la qualité de la préparation des dossiers et de proposer des mesures adaptées aux fonctions du président et des vice-présidents.

Il a exprimé sa confiance dans la capacité du Bureau présidentiel, fort de plus de 80 ans de tradition, à maintenir l’unité, à accomplir ses missions avec détermination et à contribuer au développement rapide et durable du pays. -VNA/VI