Le président Luong Cuong participe à une table ronde avec des entreprises américaines. Photo : VNA

Dans le cadre de sa visite aux États-Unis à l'occasion de la participation au débat général de haut niveau de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, le président vietnamien Luong Cuong a assisté le 23 septembre à New York, à une table ronde avec des entreprises américaines.

L’événement a été organisé conjointement par le Business Council for International Understanding (BCIU), la Chambre de commerce des États-Unis (USCC) et le Conseil des affaires États-Unis–ASEAN (USABC).

Le président Luong Cuong et d'un dirigeant d'une grande entreprise américaine. Photo . VNA

La rencontre a réuni les dirigeants et représentants de nombreuses grandes entreprises américaines de renommée mondiale telles qu’Amazon, Apple, Boeing, Meta, Coca-Cola, AES, Amway, Excelerate Energy, Warburg Pincus, Atlas Air, Vantive, The Asia Group et Excel Services Corporation. Plusieurs de ces groupes sont déjà implantés au Viet Nam, d’autres ont exprimé un vif intérêt à renforcer leurs investissements dans le pays.

Les entreprises américaines ont salué les résultats impressionnants obtenus par le Vietnam sur les plans économique et social au cours des dernières décennies. Elles ont souligné que le pays, grâce à ses orientations stratégiques claires, est en passe de devenir l’une des destinations d’investissement les plus attractives à l’échelle mondiale. Partageant de nombreux objectifs communs avec le Viet Nam – de la numérisation à la promotion des exportations, en passant par le développement équitable et durable – elles ont réaffirmé leur engagement à poursuivre et intensifier leurs activités au Vietnam.

S’adressant aux chefs d’entreprise, le président Luong Cuong a rappelé que, près de 40 ans après le lancement de la politique de Renouveau, le Vietnam a réalisé un essor remarquable. D’un pays à faible revenu, avec un revenu par habitant inférieur à 100 dollars en 1986, le Vietnam est devenu aujourd’hui l’une des 32 principales économies mondiales, figurant parmi les 20 premières nations en matière d’échanges commerciaux. Le pays a par ailleurs conclu 17 accords de libre-échange de nouvelle génération, établissant un vaste réseau de partenariats avec plus de 60 grandes économies.

Le président a également souligné que les 30 années de relations Vietnam–États-Unis illustrent de manière vivante le processus de réconciliation et de construction de la confiance mutuelle. Dans cette dynamique, la coopération économique, commerciale et d’investissement constitue toujours un pilier central. En 2024, les échanges bilatéraux ont atteint près de 140 milliards de dollars, tandis que de nombreux groupes américains de premier plan sont déjà présents et opèrent avec succès au Vietnam, ce qui reflète le potentiel considérable de coopération entre les deux pays.

Évoquant la vision de développement du Vietnam à l’horizon 2045 – devenir un pays développé à revenu élevé – le président a indiqué que le pays poursuit des réformes institutionnelles profondes, améliore la qualité de ses ressources humaines et développe ses infrastructures. Ces efforts s’accompagnent de la révision et de la modernisation de lois clés, telles que la Loi sur l’investissement, la Loi sur les entreprises et la Loi foncière, afin d’offrir un environnement des affaires transparent et favorable. Parallèlement, le Vietnam met en œuvre sa Stratégie nationale de transformation numérique, modernise l’administration, encourage l’innovation, et promeut l’économie verte et les énergies renouvelables.

Le président Luong Cuong a invité la communauté d’affaires américaine à saisir les opportunités, à élargir et approfondir leurs investissements au Vietnam, pour bâtir ensemble une nouvelle ère de coopération prospère et durable. Il a affirmé que l’État vietnamien s’engage à créer les conditions les plus favorables afin que les investisseurs américains puissent considérer le Vietnam comme une destination sûre et de long terme, et accompagner le pays dans la construction d’un avenir commun de prospérité et de durabilité. - VNA/VI