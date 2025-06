Le président Luong Cuong : Mettre en œuvre efficacement le modèle d’administration locale à deux niveaux à Hanoï

Le 30 juin, les autorités de Hanoï ont organisé la cérémonie d’annonce de la résolution du Comité permanent de l’Assemblée nationale et des décisions de la ville relatives à la réorganisation des unités administratives de niveau communal. Le président de la République, Luong Cuong, y a assisté et prononcé un discours important.



Lors de la cérémonie, le vice-secrétaire permanent du Comité du Parti de Hanoï, Nguyen Van Phong, a annoncé la résolution et les décisions susmentionnées.



Le nombre d’unités administratives de niveau communal à Hanoï est passé de 526 à 126, comprenant 51 quartiers et 75 communes. À partir du 1er juillet, ces unités fonctionneront officiellement selon le modèle d’administration locale à deux niveaux. Durant la phase pilote, ce modèle a déjà donné des résultats positifs.



Dans son discours, le président Luong Cuong a souligné que, des cérémonies seraient organisées pour annoncer officiellement les résolutions et décisions des autorités centrales et locales liées à la fusion des unités administratives, à la création de nouvelles organisations du Parti et à la désignation des cadres dirigeants locaux. Dès le 1er juillet 2025, l’ensemble du pays passera officiellement d’un modèle administratif à trois niveaux – en vigueur depuis 80 ans – à un modèle à deux niveaux.



Il a affirmé qu’il s’agit d’une réforme majeure, hautement stratégique, démontrant la ferme volonté politique de bâtir une administration rationalisée, performante, proche des citoyens et au service de la population. Au-delà d’une simple réorganisation territoriale, cette réforme porte une forte portée politique et organisationnelle, garantissant un développement durable du pays.



Pour Hanoï, capitale millénaire, centre politique et administratif du pays, cette réorganisation est essentielle pour répondre aux exigences du développement urbain, de la réforme administrative et de la valorisation des ressources spatiales et humaines.



Le président a salué les efforts de l’organisation du Parti de Hanoï dans la réduction du nombre d’unités administratives communales, qui a reçu un large soutien populaire. Cette évolution marque une avancée importante dans la gouvernance publique de la capitale, ouvrant un nouvel espace de développement permettant à Hanoï d’affirmer son rôle en tant que région économique clé du Nord et du pays.

Le président Luong Cuong félicite les autorités de Hanoï. Photo: VNA



Afin de garantir l’efficacité du nouvel appareil administratif, il a exhorté les autorités des 126 nouvelles unités de niveau communal à assurer une mise en œuvre fluide, sans interruption, et sans impact négatif sur les services à la population et aux entreprises.



Il a appelé les cadres, fonctionnaires et agents publics à faire preuve de responsabilité et d’innovation dans la gestion, en adoptant une logique de service centrée sur les citoyens, et à gagner leur confiance et leur soutien.



Sur la base des grandes politiques récemment adoptées, le président a demandé à Hanoï de les appliquer de manière efficace, notamment la directive n°45 du Bureau politique sur les congrès des organisations du Parti de tous niveaux. La ville doit élaborer des programmes d’action scientifiques, ciblés et bien planifiés.



Confiant, il a déclaré que, forte de sa tradition millénaire et de son esprit d’innovation, la capitale saura unir ses forces pour continuer à moderniser l’administration de base, améliorer la qualité des services publics et contribuer activement à l’entrée du pays dans une nouvelle ère de prospérité.



Pour sa part, la secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Bui Thi Minh Hoai, a affirmé que les 126 nouvelles unités administratives de niveau communal entreront en fonctionnement de manière fluide et cohérente, conformément au modèle à deux niveaux, avec enthousiasme, confiance et esprit de dévouement.



Face aux nouvelles exigences, le Comité du Parti de la ville continuera de promouvoir la solidarité, la détermination et l’intelligence pour mettre en œuvre avec succès les objectifs du 17e Congrès de l’organisation du Parti de Hanoï, organiser avec succès les congrès de niveau communal et le 18e Congrès de l’organisation du Parti de Hanoï, en vue du 14e Congrès national du Parti, a-t-elle affirmé. – VNA/VI