Le président Luong Cuong met l’accent sur la diplomatie, l’amnistie et la sécurité nationale

Le président de la République, Luong Cuong. Photo: VNA

Dans la matinée du 13 mars, au Palais présidentiel, le président de la République, Luong Cuong, a tenu une réunion avec la direction du Bureau présidentiel, du ministère des Affaires étrangères et d'autres unités concernées afin de discuter des missions clés à venir.



Concernant les affaires étrangères, le président a approuvé les propositions du ministère des Affaires étrangères sur le contenu et le programme des activités diplomatiques de haut niveau prévues.



Il a souligné l'importance de mener des activités ciblées, efficaces et alignées sur les priorités diplomatiques du pays. Ces actions doivent garantir un équilibre global entre les régions et partenaires, sur la base de la politique étrangère du Vietnam, axée sur l'indépendance, l'autonomie, la diversification et la multilatéralisation des relations internationales. L'objectif de ces initiatives est d'élargir et d'approfondir les relations, de consolider un environnement pacifique et stable propice au développement national, de renforcer le prestige du Vietnam sur la scène mondiale, de consolider le grand bloc d’union nationale et de contribuer à la défense préventive du pays.



En ce qui concerne la grâce présidentielle, le président a rappelé la signature, le 3 mars 2025, d'une décision relative à l'amnistie de 2025. Cette décision prévoit la libération de certains détenus à l'occasion du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale.



Luong Cuong a souligné l'importance d'intensifier la communication et la sensibilisation auprès de la population afin d'assurer un suivi public de la mise en œuvre de cette mesure d'amnistie. Il a également insisté sur la nécessité d'accompagner les personnes graciées dans leur réinsertion sociale, afin qu'elles puissent redevenir des citoyens actifs et utiles à la société. En outre, il a exhorté les parties concernées à renforcer la diffusion d'informations à l'international sur cette politique d'amnistie, répondant ainsi aux exigences politiques et diplomatiques du pays.

Enfin, le président a exigé que le Bureau présidentiel collabore étroitement avec les organismes compétents pour préparer le contenu de la 6e réunion du Conseil de défense et de sécurité. Il a insisté sur l’importance d’analyser et d’évaluer l’évolution de la situation nationale, régionale et internationale afin de proposer des solutions adaptées et anticiper toute situation imprévue.- VNA/VI